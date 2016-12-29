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    Психолог назвал «Динамо» организационным хаосом

    Спортивный психолог Вадим Гущин затронул тему ситуации вокруг московского «Динамо». По мнению специалиста, в этой команде практически нет шансов проявить себя талантливым футболистам.

    «Динамо» – это команда организационного хаоса. Только при Черчесове вроде начало вытанцовываться, но это был короткий период. А так в последние годы, не считая периода, когда там Семшов расцвел вместе с Данни, команда пребывает в абсолютном хаосе. И проявить себя в хаосе человеку даже большого таланта очень трудно. Недаром, американские психологи говорят, что, когда игрок-звезда выбирает команду, он исходит, во-первых, из того, будет ли на него делаться ставка и надежен ли управляющий аппарат. Не будут там ли какие-то пертурбации, смена тренеров – один делает на тебя ставку, другой – нет. Люди хотят везде стабильной обстановки. А в «Динамо» ее уже давно нет», – заявил Гущин.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.12.2016 15:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +929

      ДСА 1 января 2017, 09:09

      Просто хаос. Без всякой организации

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 31 декабря 2016, 09:38

      С когниативным диссонансои, еще бы добавил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 29 декабря 2016, 18:12

      Не в бровь, а в глаз.
      + Управленческая импотенция.

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 29 декабря 2016, 17:03

      Кириллу Панченко это расскажите!

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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 29 декабря 2016, 15:28

      Капитан очевидность, а не психолог ))

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