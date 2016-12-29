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    Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

    Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге прошел одобрение Ростехнадзора. Организация выдала положительное заключение по арене.

    «29 декабря северо-западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа», – сообщается на официальном сайте ведомства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 13:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 декабря 2016, 18:47

      Шедевр эпохи путинского застоя.

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