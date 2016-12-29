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  • Президент ФФУ: «Хотим поехать на чемпионат мира-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России»

Президент ФФУ: «Хотим поехать на чемпионат мира-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России»

29 декабря 2016, 12:25
33

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко затронул тему возможного отказа национальной команды от участия в чемпионате мира-2018 в России. Спортивные чиновники официального Киева продолжают надеяться, что ФИФА пересмотрит место проведения турнира.

«Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать – ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

Кто будет принимать решение – ехать или нет в Россию? Исполком ФФУ с учетом мнения общественности. Опять же это должно быть взвешенное решение. А если мы не получим права выступления, о чем мы вообще сейчас говорим? Будет чемпионат мира в России, не будет... Это компетенция международных органов. В моей компетенции – сделать все, чтобы нашей сборной были созданы лучшие условия для качественной подготовки к каждой игре и она показала лучший результат – заняла первое место в отборочной группе или прошла на чемпионат мира через плей-офф. А уже затем будем думать о других вопросах», – приводит слова Павелко Сегодня.ua.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (33)
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ВасяК
1483004697
Да не ехайте, воздух будет чище у нас!!!
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Sergej-74
1483006717
Вам на него и не пробиться где бы он не проходил
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Lester84
1483006756
Сидите дома, епт (с) Широков
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baden69
1483006978
Да, будем надеяться, что к этому времени Украина излечится от тяжелой и продолжительной болезни, станет приходить в себя и приедет на ЧМ-2018 играть в футбол, а не "скакать", плакать и мечтать о гейропе.
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tilvan
1483007547
и как бы мы жили без этих новостей с украины
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Андрей 26 rus
1483008155
Да хрен мы на вас клали Бендеры вонючие
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eleng
1483011813
Заголовок не соответствует содержанию статьи. Адекватные рассуждения, практически нейтральные.
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petrovich666
1483016151
название не совсем соответствует содержанию
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m40
1483018695
Действительно, ну вот зачем нагнетать? Твое дело- футбол. Вот и занимайся им. Скажи, что хотим поехать, а место проведения- не важно. Нет же, надо лизнуть нынешней власти. А если она сменится и придут другие люди? И тебя же сместят
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витёчек
1483020308
у них к 2018г дальше россии на билет денег не хватит
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