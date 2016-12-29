Президент ФФУ: «Хотим поехать на чемпионат мира-2018 и очень хотим, чтобы он не был в России»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко затронул тему возможного отказа национальной команды от участия в чемпионате мира-2018 в России. Спортивные чиновники официального Киева продолжают надеяться, что ФИФА пересмотрит место проведения турнира.

«Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать – ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира.

Кто будет принимать решение – ехать или нет в Россию? Исполком ФФУ с учетом мнения общественности. Опять же это должно быть взвешенное решение. А если мы не получим права выступления, о чем мы вообще сейчас говорим? Будет чемпионат мира в России, не будет... Это компетенция международных органов. В моей компетенции – сделать все, чтобы нашей сборной были созданы лучшие условия для качественной подготовки к каждой игре и она показала лучший результат – заняла первое место в отборочной группе или прошла на чемпионат мира через плей-офф. А уже затем будем думать о других вопросах», – приводит слова Павелко Сегодня.ua.