Адебайора в «Монпелье» не будет

Парень не играет, а на кубок африки поедет) молодчик
В «Монпелье» опровергли слухи об интересе к форварду сборной Того Эммануэлю Адебайору.
По словам президента клуба Луи Николлена, этот вариант даже не рассматривался.
«Мы никогда не ставили вопрос о подписании контракта с Адебайором. Кроме того, этот футболист будет играть на Кубке Африки, так что его подписание зимой было бы глупой идеей», – сказал руководитель клуба, слова которого приводит RMC.
Напомним, что последним клубом Адебайора был «Кристал Пэлас».