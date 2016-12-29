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    Адебайора в «Монпелье» не будет

    В «Монпелье» опровергли слухи об интересе к форварду сборной Того Эммануэлю Адебайору.

    По словам президента клуба Луи Николлена, этот вариант даже не рассматривался.

    «Мы никогда не ставили вопрос о подписании контракта с Адебайором. Кроме того, этот футболист будет играть на Кубке Африки, так что его подписание зимой было бы глупой идеей», – сказал руководитель клуба, слова которого приводит RMC.

    Напомним, что последним клубом Адебайора был «Кристал Пэлас».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 10:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 29 декабря 2016, 11:26

      Парень не играет, а на кубок африки поедет) молодчик

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