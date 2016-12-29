Адебайора в «Монпелье» не будет

В «Монпелье» опровергли слухи об интересе к форварду сборной Того Эммануэлю Адебайору.

По словам президента клуба Луи Николлена, этот вариант даже не рассматривался.

«Мы никогда не ставили вопрос о подписании контракта с Адебайором. Кроме того, этот футболист будет играть на Кубке Африки, так что его подписание зимой было бы глупой идеей», – сказал руководитель клуба, слова которого приводит RMC.

Напомним, что последним клубом Адебайора был «Кристал Пэлас».