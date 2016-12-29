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    Несостоявшийся футболист «Строгино»: «С меня требовали миллион за место в команде»

    Бывший футболист «Строгино» рассказал о том, как ему предложили подписать контракт с этим московским клубом. По его словам, здесь все построено на коррупции.

    «Мне было 18 лет. Я только-только закончил детско-юношескую школу. У меня был агент, который предложил пройти просмотр в «Строгино». Это третья по рангу лига в России. Агент на таком низком уровне ничего не берет за свои услуги — он работает на перспективу. В будущем он может получить 3 процента от контракта, но если контракт маленький, денег он брать вряд ли станет. Если его подопечный получает 30 тысяч в месяц, то какой смысл брать с него 900 рублей?

    С момента первой тренировки прошло полторы недели, можно даже сказать, что немного освоился в команде. Перед началом занятия меня подозвал к себе один человек — он точно не входил в тренерский штаб, но его знали все футболисты. Можно сказать, что он терся около команды. В общем, было видно, что этот человек каким-то образом относится к клубу, хотя я и не имел представления, кто он конкретно такой. Не знаю, возможно, он входил в руководство, а, может быть, был посредником.

    Он подозвал меня к себе и, не представившись, начал говорить: «Слушай, тут такая ситуация. Ты парень способный, все хорошо. Но ты сам понимаешь, у нас команда бюджетная. С жиру не бесимся, все для вас, молодых игроков. Если хочешь быть в команде, то нам нужна твоя помощь. Мы тебе поможем — ты нам поможешь. 1 000 000 рублей».

    За два года контракта, который я бы подписал, если бы передал взятку, получал бы порядка 15–20 тысяч рублей в месяц. Умножаем на 24, получаем 480 000 рублей — столько я бы мог заработать. Тут важно понимать, что миллион ты платишь не за будущую зарплату в клубе, который спонсирует Москомспорт, а за шанс показать себя перед другими клубами. Чтобы получить шанс, нужно заплатить — таковы правила.

    Не стал читать этому человеку мораль, а просто сказал, что я обычный парень, который не имеет таких средств, но хочет играть в футбол. На что он ответил: «Очень плохо. Может быть, у нас что-нибудь и получится. Посмотрим».

    Я потренировался еще два дня, после чего мне сказали, что «есть ребята сильнее тебя», – отметил игрок, который сейчас играет на любительском уровне.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.12.2016 10:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 27 апреля 2018, 15:24

      Я понимаю современных ушкуйников, когда эти ушкуйники трудятся не покладая рук у любого горнила одной из гос.кормушек... Этот процесс поглотил всю страну целиком. Но никогда я не хочу понимать уродов,которые промышляют там, где нельзя брать, а нужно помогать...

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 7 июля 2017, 08:24

      Вот когда за такое по рукам начнут давать, тогда и будут молодые играть. А пока будут играть те, у кого деньги лишние есть.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 11 января 2017, 08:47

      Думаете "Мудко и Ко" об этом не знают? Да все прекрасно знают, весь спорт у нас так устроен.

      2
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 29 декабря 2016, 15:29

      Страна имеет 40% мировых природных богатств.Народ бедствует. Везде мафия.Её охраняют от вымирающего населения (за его же деньги)толстомордые силовики. Тучи бездельников и нравственных уродов густо засидели все отрасли народного хозяйства ,спорт и культуру.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 декабря 2016, 13:32

      И в других коммерческих видах спорта тоже самое, именно отсюда и растут ноги нашей якобы неталантливой молодежи!

      3
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 29 декабря 2016, 12:55

      Поэтому у нас и сборная в заднице и клубный футбол там же, рядом. Понятно почему в нашем футболе так восхищаются "косоногим" Кокориным, "кривоногим" Глушаковым.

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 декабря 2016, 11:48

      Сначала вкладываешься Ты - а потом, при удачном раскладе, окупаешься... Это бизнес...

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 декабря 2016, 11:45

      ))) Я скажу более того, был в 91 г на просмотре ЦСКА, прошел отбор, был первым, в итоге, Отец мне потом сказал - сын, прости но у меня нет таких денег, ты все потом поймешь...(( вот он спорт...

      6
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      Рейтинг: +25

      kusokovcharki 29 декабря 2016, 11:34

      Да, это норм ситуация.... она не только в спорте а по всей России, кругом взятки и родня.

      4
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      Рейтинг: +187

      armen10 29 декабря 2016, 10:33

      А в российском футболе везде так. Такая же ситуация была,только суммы поменьше!

      2
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