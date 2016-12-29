Бетонные работы на строительстве стадиона чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге практически завершены. Такое заявление в интервью welcome2018.com сделал гендиректор компании-застройщика Тимур Уфимцев.

«За год до открытия работы по заливке бетона на стадионе в Екатеринбурге завершены на 95 процентов. Оставшиеся 5 – это непринципиальные конструкции, которые никак не влияют на дальнейшее строительство. Мы идем с небольшим опережением графика: установлены оба кровельных кольца, идет сборка временных трибун, отделка подтрибунных помещений и на некоторых участках даже фасадные работы», – заявил он.

Напомним, что арена в Екатеринбурге должна быть готова к 31 декабря 2017 года. Она примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.