Мини-футбол. «Динамо» с трудом обыграло «Прогресс» и другие результаты

В двухматчевом противостоянии 11-го тура Суперлиги подмосковное «Динамо» сломило сопротивление «Прогресса» – 7:6. Отметим, что в первой встрече команды сыграли вничью, а во второй – бело-голубые на последних минутах вырвали непростую победу.

В других встречах тура «Новая Генерация» дважды обыграла «Ухту», а «Газпром-ЮГРА» и «Норильский Никель» по сумме двух матчей не сумели выявить победителя.

Чемпионат России. Суперлига. 11-й тур

Первые матчи

Синара (Екатеринбург) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Иванов, 8; 0:2 – Главатских, 13; 1:2 – Тимощенков, 30; 1:3 – Покотыло, 31; 2:3 – Фахрутдинов, 47.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Норильский Никель (Норильск) – 5:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Лима, 14; 1:1 – Канивец, 19; 2:1 – Чишкала, 23; 3:1 – Копейкин, 29; 3:2 – Канивец, 38 (6м); 4:2 – Чишкала, 49; 5:2 – Давыдов, 50.

Дина (Москва) – Тюмень – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Прудников, 2; 2:0 – Асадов, 16; 3:0 – Эскердинья, 29.

Прогресс (Глазов) – Динамо (Московская область) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бадретдинов, 14; 1:1 – Разуванов, 27; 1:2 – Бадретдинов, 28; 2:2 – Разуванов, 40.

Ухта – Новая Генерация (Сыктывкар) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Коданев, 15; 1:1 – Филимонов, 29; 1:2 – Рудых, 45; 1:3 – Соколов, 49.

Вторые матчи

Синара (Екатеринбург) – Сибиряк (Новосибирск) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сантана, 21; 1:1 – Соколов, 38; 1:2 – Главатских, 39; 2:2 – Фахрутдинов, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Норильский Никель (Норильск) – 2:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Чащин, 23; 1:1 – Давыдов, 25; 2:1 – Лима, 30; 2:2 – Филиппов, 34; 2:3 – Кузенок, 47; 2:4 – Филиппов, 48; 2:5 – Кузенок, 48.

Дина (Москва) – Тюмень – 6:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Неведров, 8; 1:1 – Прудников, 17; 1:2 – Антошкин, 18; 2:2 – Эскердинья, 22; 3:2 – Эскердинья, 27 (6м); 4:2 – Асадов, 28; 4:3 – Антошкин, 38; 5:3 – Абрамов, 39; 6:3 – Понкратов, 44; 6:4 – Коцич, 50.

Прогресс (Глазов) – Динамо (Московская область) – 4:5 (2:2)

Голы: 0:1 – Фукин, 5; 0:2 – Вилде, 9; 1:2 – Бадретдинов, 24 (в свои ворота); 2:2 – Разуванов, 25; 2:3 – Сергеев, 35; 2:4 – Бадретлинов, 40; 3:4 – Оппер, 44; 4:4 – Райхель, 46; 4:5 – Сергеев, 49.

Ухта – Новая Генерация (Сыктывкар) – 3:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Кузьминых, 15; 1:1 – Суворов, 18; 2:1 – Волков, 20; 2:2 – Гибадуллин, 23; 3:2 – Максимов, 42; 3:3 – Соколов, 48; 3:4 – Барсков, 50.