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  • Навальный: «Главное назначение «Зенит-Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства»

Навальный: «Главное назначение «Зенит-Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства»

28 декабря 2016, 18:52
63

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный подверг жесточайшей критике ситуацию вокруг стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. По мнению общественного деятеля, арена стала отличной возможностью списания денег компаниям, приближенным к государственным чиновникам.

«ФБК утверждает: последний госконтракт — снова мухлеж и фальсификация. Его обоснование — «произошедшая чрезвычайная ситуация». Очевидная ложь для обмана правил конкурсных процедур. Наше требование: комитет по строительству СПб (заказчик со стороны государства) должен публично отчитаться и предоставить публичную отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы КС, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.

Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 миллиард рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение «Зенит-Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства. И это не простая формальность. Мы не придираемся сейчас. Все проблемы со стадионом получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались «своим» компаниям. Типа, отдадим своим, потому что они «надежные». Дальше деньги разворовывали, а «надежные компании» срывали сроки и просили еще денег.

«Окей, — говорит государство, — нам важно все достроить». И заключает новый госконтракт. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начала отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию «кто больше откатит питерским чиновникам», то стадион давно был бы сдан. С 2007 года была куча времени время: строй — не хочу, а сейчас в спешке нужно контракт заключать на еще один миллиард», – написал Навальный.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига
Комментарии (63)
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МЯСО87
1482943526
Все по делу, красава!
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alp
1482944131
было бы неплохо спросить у этого борца против коррупции, где он зарабатывает свои 600 тыр в месяц
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eleng
1482944913
Правильно, даёшь открытый аудит... Да только кто же его проведёт и кто позволит, если замазаны госчинуши, все "отстегнуто и заткнуто".
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Aviator
1482945820
Ой, лешка анальная и здесь чего-то пукнула.
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APchelov
1482948382
Бедный наш стадиончик. Как только его не склоняют всякие "моськи". А ведь даже если поделить 41 млрд на 5 млн жителей Питера, то получится по 8200 на нос за 10 лет стройки. Не такая уж фантастическая сумма. Зато стадион получился классный
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Zubo
1482949864
М-да, либерал-с, бомбардир решил не особо затруднять себя всякими глупостями о том что в спортивном издании не должно быть политики, зачем обременять себя всякой этикой? Я вижу вирус либерализма приобрел формы антисоциальной шизофрении, видя полную непопулярность своих идей, полный провал экспорта либеральной заразы ( пол мира залито кровью ) либеральная змея извивается в истерике и пытается пролезть в спортивное издание, продолжает лить грязь на всеми любимый клуб....
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Георгий 07 01 93 рус
1482949911
Правильно он все сказал,разворовывают страну !!!
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headdevil
1482950403
Йельское массонское чудище нашло куда вставить свои мыслишки. Такие паразиты только и умеют в англо-саксонском-варварском стиле разъедать мозги тупой толпе заумными несвязанными словечками.
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sargassov
1482954055
Это конечно и так понятно, только причём тут этот клоун?
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hans6978T
1482959829
А на что он сам живёт, на чьи деньги кормится?
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