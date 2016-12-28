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    Навальный: «Главное назначение «Зенит-Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства»

    Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный подверг жесточайшей критике ситуацию вокруг стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. По мнению общественного деятеля, арена стала отличной возможностью списания денег компаниям, приближенным к государственным чиновникам.

    «ФБК утверждает: последний госконтракт — снова мухлеж и фальсификация. Его обоснование — «произошедшая чрезвычайная ситуация». Очевидная ложь для обмана правил конкурсных процедур. Наше требование: комитет по строительству СПб (заказчик со стороны государства) должен публично отчитаться и предоставить публичную отчетность по всем тратам на стадион, все подписанные формы КС, даты проведения госэкспертиз проектной документации и другую информацию, чтобы можно было сделать открытый аудит для выяснения причин постоянного срыва строительных работ.

    Понятно, что сроки горят, но и закинуть в эту черную дыру еще 1 миллиард рублей просто преступно. Пока не будет открытого аудита, главное назначение «Зенит-Арены» не спорт, а обогащение чиновников, присосавшихся к бюджету строительства. И это не простая формальность. Мы не придираемся сейчас. Все проблемы со стадионом получаются из-за того, что госконтракты на протяжении всего времени отдавались «своим» компаниям. Типа, отдадим своим, потому что они «надежные». Дальше деньги разворовывали, а «надежные компании» срывали сроки и просили еще денег.

    «Окей, — говорит государство, — нам важно все достроить». И заключает новый госконтракт. И так по кругу. Если бы подрядчика с самого начала отбирали по действительно открытому конкурсу, в том числе с допуском иностранных строительных компаний, а не по критерию «кто больше откатит питерским чиновникам», то стадион давно был бы сдан. С 2007 года была куча времени время: строй — не хочу, а сейчас в спешке нужно контракт заключать на еще один миллиард», – написал Навальный.

    Источник: Facebook.com

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    28.12.2016 18:52
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 6 января 2017, 19:50

      Арена которая выглядит намного хуже Спартаковской и арены Краснодара ,столько стоить не может!

      -1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 29 декабря 2016, 13:23

      Лёша изнутри всё знает, сам так делал видимо)))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 декабря 2016, 10:30

      Стадион - это мелочи. Страну разворовали под патриотические лозунги, вот, что обидно и продолжают дальше воровать, чем выше положение во власти, тем больше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > vgarakh 29 декабря 2016, 12:25

      "Заговорили о патриотизме, наверное проворовались" М. Е. Салтыков-Щедрин.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 29 декабря 2016, 22:03

      Щедрина читал? Я поражён!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 29 декабря 2016, 22:29

      Я не только читать умею, но даже писать могу. Не заметил разве.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 29 декабря 2016, 22:42

      А помнишь, что он про финнов писал?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 29 декабря 2016, 22:47

      Нет.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 29 декабря 2016, 22:54

      Почему ты без ошибок пишешь. Вот вопрос!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 29 декабря 2016, 22:58

      Жаль.У меня под рукой нет. А то бы процитировал.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 29 декабря 2016, 23:10

      Да ты хам, батенька.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 30 декабря 2016, 01:32

      За что же ты меня так. Это оскорбление!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 30 декабря 2016, 03:00

      Хамить не хотел. Истинная правда. Примите мои извинения.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 29 декабря 2016, 01:56

      Америку открыл, типа самый умный

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 29 декабря 2016, 00:17

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      А на что он сам живёт, на чьи деньги кормится?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > hans6978T 29 декабря 2016, 00:38

      Конечно Госдеп ему платит, а чиновники и путин- очень хорошие и денег не воруют... Ты это хотел сказать?

      0
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      Рейтинг: +1070

      wobaekat 28 декабря 2016, 22:55

      По делу. Давно пора на кол сажать чиновников

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      Рейтинг: +362

      sargassov 28 декабря 2016, 22:40

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      Это конечно и так понятно, только причём тут этот клоун?

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      Рейтинг: +664

      Небесная > sargassov 29 декабря 2016, 01:59

      с ним никто не делится

      -3
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      Рейтинг: +483

      headdevil 28 декабря 2016, 21:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Йельское массонское чудище нашло куда вставить свои мыслишки. Такие паразиты только и умеют в англо-саксонском-варварском стиле разъедать мозги тупой толпе заумными несвязанными словечками.

      -5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > headdevil 29 декабря 2016, 00:39

      Ты про чиновников? Или про себя???

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil > la verdad 29 декабря 2016, 15:22

      Про тебя

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 28 декабря 2016, 21:31

      Правильно он все сказал,разворовывают страну !!!

      4
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      Рейтинг: +4305

      Zubo 28 декабря 2016, 21:31

      М-да, либерал-с, бомбардир решил не особо затруднять себя всякими глупостями о том что в спортивном издании не должно быть политики, зачем обременять себя всякой этикой? Я вижу вирус либерализма приобрел формы антисоциальной шизофрении, видя полную непопулярность своих идей, полный провал экспорта либеральной заразы ( пол мира залито кровью ) либеральная змея извивается в истерике и пытается пролезть в спортивное издание, продолжает лить грязь на всеми любимый клуб....

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Zubo 29 декабря 2016, 00:40

      Тебе новости вести на первом канале :). Бабушек войной пугать перед выборами :)))

      1
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