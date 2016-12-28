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    Бубнов: «Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил уверенность, что игроки «Зенита», не попадающие в основной состав, без проблем смогут найти себе клубы в РФПЛ. Специалист не считает скамейку запасных питерцев неоправданно глубокой.

    «Во-первых, «Зениту» для борьбы на нескольких фронтах нужна длинная скамейка. Это не прихоть богатого клуба, а необходимость — иметь по два человека на каждую позицию. Ну, а если кто проигрывает конкуренцию и не готов ждать шанса, могут уйти в аренду. Игроков с российскими паспортами клубы чуть попроще оторвут с руками и ногами», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.12.2016 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 29 декабря 2016, 07:52

      Это точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 28 декабря 2016, 22:15

      У вас проблемы с пунктуацией?«Не попадающих в состав игроков «Зенита» с российскими паспортами клубы, чуть попроще, оторвут с руками и ногами»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 28 декабря 2016, 21:33

      По делу сказано)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 28 декабря 2016, 20:00

      Тосно на подходе. И Динамо СПб. Пусть в аренду берут.

      0
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