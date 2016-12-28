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    Новый стадион «Зенита» будет убыточным первые 8-10 лет

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил мнение, что новый стадион на Крестовском острове в ближайшие годы будет нести убытки. Ранее сообщалось, что общая стоимость строительства арены, которая станет домашней для «Зенита», составит 41 миллиард рублей.

    «Общемировая практика эксплуатации аналогичных объектов показывает, что в первые 8-10 лет после начала их использования подобные объекты не приносят дохода и фактически являются убыточными», — говорится в письме Полтавченко.

    Источник: Facebook.com

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    28.12.2016 15:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 29 декабря 2016, 05:22

      Новости со строительства "Зенит-Арены". Штукатур Фарход перешел в бригаду маляров. Сумма трансфера оценивается в 30 млн. евро.

      0
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      Рейтинг: +296

      akku 28 декабря 2016, 21:45

      Лет 40, не меньше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 декабря 2016, 20:58

      Просто чиновники планируют минимум лет 10 еще деньги поворовать.

      1
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      Рейтинг: +765

      alex1004 28 декабря 2016, 20:15

      Прилетели инопланетяне и говорят: "Отдавайте нам, земляне, самое дорогое, что у вас есть!".
      Ну земляне и отдали им Зенит-арену.

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 28 декабря 2016, 19:43

      Это если крыша не обвалится. И поле не завибрирует. А то и все 20

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 28 декабря 2016, 19:26

      Хороший проект с отличным стадионом, но с беспредельным воровством!!!

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 декабря 2016, 19:17

      А через 10 лет назначат реконструкцию за тройную цену

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Фан666 28 декабря 2016, 19:58

      не 10 много 5-6 лет и ремонт надо))

      1
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 28 декабря 2016, 18:56

      Олимпийские объекты в Сочи тоже убыточны.

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 28 декабря 2016, 18:47

      Будет убыточным , а также потребуется в течении 10 лет дополнительное финансирование славного отряда чиновников , которых уже не оторвать от столь блистательного проекта.

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      Рейтинг: +382

      лёха72 28 декабря 2016, 18:23

      он ни когда не окупит себя.быстрей развалится

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