Венгер обозначил проблему трансферного рынка

Наиболее богатые клубы. взяли под контроль и самых талантливых молодых футболистов, неравенство растёт... Это скрытый смысл слов Венгера...
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал поведение некоторых клубов на трансферном рынке. По мнению специалиста, команды неоправданно много подписывают молодых футболистов, после чего передавая их в аренды.
«Это одна из самых больших проблем в современном футболе. Мы вкладываем в футболистов огромные деньги, платим все больше и больше денег. Некоторые клубы фактически запасаются молодыми игроками, скупая их. Это неправильно. Посмотрите, сколько происходит сделок по аренде футболистов. Просто клубы считают, что они так делают более безопасными свои вклады», – заявил Венгер.