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    Венгер обозначил проблему трансферного рынка

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал поведение некоторых клубов на трансферном рынке. По мнению специалиста, команды неоправданно много подписывают молодых футболистов, после чего передавая их в аренды.

    «Это одна из самых больших проблем в современном футболе. Мы вкладываем в футболистов огромные деньги, платим все больше и больше денег. Некоторые клубы фактически запасаются молодыми игроками, скупая их. Это неправильно. Посмотрите, сколько происходит сделок по аренде футболистов. Просто клубы считают, что они так делают более безопасными свои вклады», – заявил Венгер.

    Источник: Tribalfootball

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    28.12.2016 15:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 28 декабря 2016, 16:56

      Наиболее богатые клубы. взяли под контроль и самых талантливых молодых футболистов, неравенство растёт... Это скрытый смысл слов Венгера...

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