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    Футболисты из ФНЛ и молодежный состав помогут «Томи» доиграть сезон

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев подтвердил информацию о том, что команда будет доигрывать остаток чемпионата за счет привлечения молодых футболистов и игроков из Футбольной национальной лиги.

    «Томь» действительно будет привлекать молодежь и игроков ФНЛ, чтобы доиграть сезон. Это ни для кого не секрет, и было известно еще месяц назад», – заявил Киселев.

    Напомним, что ранее стало известно о расторжении контрактов со своими футболистами из-за кризисного финансового положения. В текущем сезоне «Томь» после 17 туров занимает последнее место в Премьер-лиге, имея в своем активе девять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.12.2016 10:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +16

      гриффон 28 декабря 2016, 18:06

      приходит в голову верхоглядский возможно вывод кто- там у них ворует на высоком уровне

      0
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      Рейтинг: +32

      bacardi023 28 декабря 2016, 16:27

      Зато динамо не пустили в том году,лучше бы поменяли с томью

      0
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      Рейтинг: +60

      Shaft 28 декабря 2016, 14:52

      Никаких сенсаций не будет. Просто обосраться им не дают. Надо набрать статистов на зарплату, чтобы 2.5 человека на трибунах в Томске посмотрели на их мучения и пожалели лишний раз

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 28 декабря 2016, 12:27

      Какой толк выходить в премьерку если даже пол чемпионата не продержаться....сидите в фнл или в ПФЛ...а если и грозит повышение то уступить надо клубу с деньгами

      2
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      Рейтинг: +75

      тоширо 28 декабря 2016, 11:55

      Как раз время молодежи показывать себя

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 28 декабря 2016, 11:33

      Шанс у ребят засветиться)

      1
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      Рейтинг: +60

      Shaft > Cosh18 28 декабря 2016, 14:53

      в ФНЛ у них шанс засветиться через полгода. При том очень люто опозорившись. Набирать-то будут, поверь, не молодых и талантливых, а первых, кто согласится на цифры в зарплатной ведомости

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