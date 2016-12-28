Футболисты из ФНЛ и молодежный состав помогут «Томи» доиграть сезон

приходит в голову верхоглядский возможно вывод кто- там у них ворует на высоком уровне
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев подтвердил информацию о том, что команда будет доигрывать остаток чемпионата за счет привлечения молодых футболистов и игроков из Футбольной национальной лиги.
«Томь» действительно будет привлекать молодежь и игроков ФНЛ, чтобы доиграть сезон. Это ни для кого не секрет, и было известно еще месяц назад», – заявил Киселев.
Напомним, что ранее стало известно о расторжении контрактов со своими футболистами из-за кризисного финансового положения. В текущем сезоне «Томь» после 17 туров занимает последнее место в Премьер-лиге, имея в своем активе девять очков.