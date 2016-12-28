Наиль Измайлов: «В России доходы от телеправ составляют менее 3 процентов»

Вернуть надо любовь народа к футболу. А то после последних евро и чм только ржут все над нашими футболерами. Раньше помню по первому и второму каналу показывали игры чемпионата. Сейчас нафиг никому он не нужен.
Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал из чего формируются доходы клуба на данном этапе развития.
«Как и везде, из продажи прав на телетрансляции, продажи рекламных прав, доходов от проведения матчей, мерчандайзинга и трансферов. Хотя трансферная часть бюджета обычно подсчитывается отдельно.
В Европе доходы от телеправ в среднем составляют 25–30 процентов от общей суммы – это как раз если не учитывать трансферы. А у нас в России – менее 3 процентов», – сказал Измайлов.