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    Наиль Измайлов: «В России доходы от телеправ составляют менее 3 процентов»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал из чего формируются доходы клуба на данном этапе развития.

    «Как и везде, из продажи прав на телетрансляции, продажи рекламных прав, доходов от проведения матчей, мерчандайзинга и трансферов. Хотя трансферная часть бюджета обычно подсчитывается отдельно.

    В Европе доходы от телеправ в среднем составляют 25–30 процентов от общей суммы – это как раз если не учитывать трансферы. А у нас в России – менее 3 процентов», – сказал Измайлов.

    Источник: Коммерсант

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    28.12.2016 09:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 28 декабря 2016, 12:26

      Вернуть надо любовь народа к футболу. А то после последних евро и чм только ржут все над нашими футболерами. Раньше помню по первому и второму каналу показывали игры чемпионата. Сейчас нафиг никому он не нужен.

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