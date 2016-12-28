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  • Наиль Измайлов: «Матчи «Спартака» имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги»

Наиль Измайлов: «Матчи «Спартака» имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги»

28 декабря 2016, 08:05
16

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов признал, что высокая посещаемость матчей выгодна не только самому клубу, но и всему российскому футболу.

«Это очевидно хотя бы потому, что средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тыс. человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет «Спартак», люди охотнее идут на стадион.

По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги.

В общем, «Спартак» – это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира», – сказал Измайлов.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 40 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.

Источник: Коммерсант
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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Опорник84
1482903159
О том что Спартак самый популярный клуб в стране знают все, и завидуют со страшной силой!
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cska-62
1482903380
Так просто после перехода на тренерский мостик Карреры матчи "Спартака" стали смотреть и болельщики других команд, поскольку стало на что смотреть!!! И в позапрошлом сезоне черчесовское "Динамо" многие смотрели... По той же причине... Поставьте во главе "Спартака" Кобелева, Аленичева или Слуцкого, и смотреть станет не на что! И "золота" будет Федуну не видать, как своих собственных ушей! Впрочем, с его философией о 10 % роли тренера, если он от неё не откажется, в случае ухода Карреры будет такое катастрофическое падение, что представить страшно! Ну, а на то, что будет в этом сезоне, посмотрим! Был бы Гончаренко во главе ЦСКА с начала сезона, восьмиочкового отрыва у красно-белых точно бы не было!
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MaxSpartakM
1482903642
Даже в Белоруссии все игры Спартака по центральному показывают
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Aleks-voland
1482906879
причина это очень ясна...каждый тур обязательно показывают на федеральном канале матч ТВ игру спартака, а людям хочется посмотреть футбол, вот и получают они спартак, вот вам и рейтинг
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talgatnurzhanov2006
1482907217
почему-то у Миллер статистика другая.
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Zeff
1482910300
Игра Спартака с Крыльями очень понравилась. Уверен, такие матчи ещё будут. Будем смотреть!
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alex1004
1482911557
Ну вот, а Миллер заявлял, что только у Зенита 15 лям болельщиков... Или 15 у Зенита и пять у остальных. :)
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maior-60
1482911641
Спартак это заслужил! У нас самая многочисленная армия болельщиков.
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Александ1982
1482921480
Спартак сейчас показывает игру, нет борьбу!давно я не видел чтобы команда билась до последних минут!!
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VVM1964
1482932283
" «Спартак» – это большой общероссийский бренд " - ЧИТАЙТЕ , ЗАВИДУЙТЕ , Я ... БОЛЕЛЬЩИК СПАРТАКА !!!
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