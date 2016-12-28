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    Наиль Измайлов: «Матчи «Спартака» имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов признал, что высокая посещаемость матчей выгодна не только самому клубу, но и всему российскому футболу.

    «Это очевидно хотя бы потому, что средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тыс. человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет «Спартак», люди охотнее идут на стадион.

    По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги.

    В общем, «Спартак» – это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира», – сказал Измайлов.

    После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 40 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.

    Источник: Коммерсант

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    28.12.2016 08:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 28 декабря 2016, 13:38

      Спартак сейчас показывает игру, нет борьбу!давно я не видел чтобы команда билась до последних минут!!

      1
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      Рейтинг: +6723

      maior-60 28 декабря 2016, 10:54

      Спартак это заслужил! У нас самая многочисленная армия болельщиков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +765

      alex1004 28 декабря 2016, 10:52

      Ну вот, а Миллер заявлял, что только у Зенита 15 лям болельщиков... Или 15 у Зенита и пять у остальных. :)

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 декабря 2016, 10:31

      Игра Спартака с Крыльями очень понравилась. Уверен, такие матчи ещё будут. Будем смотреть!

      -1
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      Рейтинг: +899

      talgatnurzhanov2006 28 декабря 2016, 09:40

      почему-то у Миллер статистика другая.

      -1
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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland 28 декабря 2016, 09:34

      причина это очень ясна...каждый тур обязательно показывают на федеральном канале матч ТВ игру спартака, а людям хочется посмотреть футбол, вот и получают они спартак, вот вам и рейтинг

      -1
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      Рейтинг: +13

      Aleks-voland > Aleks-voland 28 декабря 2016, 09:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      другими словами, его просто навязывают

      -5
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      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Aleks-voland 28 декабря 2016, 10:05

      Прежде чем делать подобные заявления, неплохо было бы включить мозги (если конечно они имеются) и подумать.
      Матч ТВ принадлежит Газпром - Медиа, так что по твоей логике это Миллер заставляет телевизионщиков показывать матчи Спартака?
      Ха-ха-ха! Насмешил!

      1
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      ...
      Рейтинг: +13

      Aleks-voland > Andrey160268 28 декабря 2016, 10:35

      слушай ты, "мозговитый". Во-первых, Миллер председатель совета директоров, а не обладатель Газпром-медиа. Во-вторых, большая часть процентов Газпром-медиа передана в управление компании "Лидер", акционером, которой является совершенно другой человек.

      -2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Aleks-voland 28 декабря 2016, 12:44

      У, как все запущенно!
      1. Где ты увидел, что я назвал Миллера владельцем Газпром-Медиа?
      2. Надеюсь ты не будешь отрицать, что именно председатель совета директоров является самой ключевой фигурой в компании и именно он принимает окончательные решения?
      3. Компания "Лидер" всего лишь управляет частью активов Газпром-Медиа, но не является их владельцами. На простом житейском примере это выглядит так же, как если ты открываешь счет в банке и передаешь ему свои кровные под управление, но ведь от этого твои деньги не перестают принадлежать тебе и если тебе не понравится то, как банк распоряжается твоими средствами, ты вправе их забрать в любой момент. Так что компания "Лидер" здесь играет второстепенную роль, а ключевой фигурой остается Миллер.
      Надеюсь до тебя хоть что-то дошло, "Умник"?

      2
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      ...
      Рейтинг: +765

      alex1004 > Aleks-voland 28 декабря 2016, 20:13

      - Мы ехали в общем вагоне, поэтому у нас было мало денег.
      - Вася, ты опять перепутал причину и следствие...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 28 декабря 2016, 08:40

      Даже в Белоруссии все игры Спартака по центральному показывают

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 28 декабря 2016, 08:36

      Так просто после перехода на тренерский мостик Карреры матчи "Спартака" стали смотреть и болельщики других команд, поскольку стало на что смотреть!!! И в позапрошлом сезоне черчесовское "Динамо" многие смотрели... По той же причине... Поставьте во главе "Спартака" Кобелева, Аленичева или Слуцкого, и смотреть станет не на что! И "золота" будет Федуну не видать, как своих собственных ушей! Впрочем, с его философией о 10 % роли тренера, если он от неё не откажется, в случае ухода Карреры будет такое катастрофическое падение, что представить страшно!
      Ну, а на то, что будет в этом сезоне, посмотрим! Был бы Гончаренко во главе ЦСКА с начала сезона, восьмиочкового отрыва у красно-белых точно бы не было!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > cska-62 28 декабря 2016, 08:57

      Всё верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 28 декабря 2016, 08:32

      О том что Спартак самый популярный клуб в стране знают все, и завидуют со страшной силой!

      10
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