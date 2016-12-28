Наиль Измайлов: «Цель «Спартака» в этом чемпионате – место не ниже третьего»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о целях столичного клуба на текущий сезон.

«Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате – место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу – выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.

Поймите правильно, в идеале для нас «Спартак» всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трех сезонов – это объективный показатель. В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперед шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там», – сказал Измайлов.

После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 40 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.