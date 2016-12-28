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    Наиль Измайлов: «Цель «Спартака» в этом чемпионате – место не ниже третьего»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов рассказал о целях столичного клуба на текущий сезон.

    «Для нас это не сюрприз. Это вписывается в стратегический план развития клуба. Согласно клубной стратегии в прошлом сезоне, нам надо было попасть в первую четверку. Наша цель в нынешнем чемпионате – место не ниже третьего, а в следующем сезоне мы будем ставить перед собой самую высокую задачу – выиграть золото. Хотя, конечно, будет замечательно, если это удастся уже ближайшей весной.

    Поймите правильно, в идеале для нас «Спартак» всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трех сезонов – это объективный показатель. В то же время, по нашему глубокому убеждению, гораздо лучше двигаться вперед шаг за шагом, чем выиграть чемпионат и снова откатиться в середину турнирной таблицы. Подобных примеров можно привести немало в Европе, были они и в российском футболе. Мы же хотим не только оказаться наверху, но и закрепиться там», – сказал Измайлов.

    После 17 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 40 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает на пять очков.

    Источник: Коммерсант

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    28.12.2016 06:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 декабря 2016, 10:52

      Верно говорит, к чемпионству подготовиться нужно. Нельзя так сразу!

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 декабря 2016, 09:08

      Вот это уже прагматичнее цели. Чуют уже в Спартаке весну неизбежную...)))

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 28 декабря 2016, 07:13

      Думал за чемпионство будут бороться, укрепляются не на шутку

      1
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