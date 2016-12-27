Бюджет «Крыльев Советов» сокращен на 300 миллионов

Бюджет «Крыльев Советов» на грядущий год будет сокращен на 300 миллионов рублей и составит 500 миллионов. Об этом заявил генеральный директор самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

«На следующий год «Крыльям Советов» выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов – раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет – будем жить как есть», – сказал Шляхтин.