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    Бюджет «Крыльев Советов» сокращен на 300 миллионов

    Бюджет «Крыльев Советов» на грядущий год будет сокращен на 300 миллионов рублей и составит 500 миллионов. Об этом заявил генеральный директор самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

    «На следующий год «Крыльям Советов» выделено 500 миллионов. На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов – раньше была сумма в 800 миллионов. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет – будем жить как есть», – сказал Шляхтин.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2016 22:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 28 декабря 2016, 00:14

      Вроде ж обещали, наоборот увеличить, об этом говорили перед победой над СпаМ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 28 декабря 2016, 00:05

      но увеличен на 300тыс евро

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 27 декабря 2016, 22:59

      да уберите нах шляхтина поставьте норм руководство всех продают бабла нет город миллионик сук аж бесит миллионеров до пизды хуй кто поможет суки ебаные все в карман или за рубеж клубы челси покупать монако баскетбольные клубы но сука только не наши клубы пидоры

      3
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    • ...
      Рейтинг: +48

      EastJuice 27 декабря 2016, 22:37

      Добро пожаловать в ФНЛ

      1
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