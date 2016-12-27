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    Кьеллини: «Ювентус» способен выиграть требл в этом сезоне»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высоко оценивает шансы своей команды в текущем сезоне, несмотря на поражение в Суперкубке страны от «Милана».

    «В 2014 году мы проиграли в Суперкубке Италии, но сумели дойти до финала Лиги чемпионов. Думаю, это хорошая мотивация на ближайшие шесть месяцев. Мы понимаем, что идеального сезона уже не получится, но у нас остаются шансы в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке. Для этого необходимо работать каждый день», — цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Dennis_Bergkamp 28 декабря 2016, 13:17

      Не думаю

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