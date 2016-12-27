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    Мхитарян не попал в топ-10 лучших спортсменов Армении

    Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Генриху Мхитаряну не нашлось места в десятке лучших спортсменов Армении уходящего года. Список формируется на основе голосов 35 членов национальной Федерации спортивных журналистов.

    Как сообщает издание Sputnik Армения, первое место в опросе занял борец греко-римского стиля Артур Алексанян, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Второе и третье места заняли борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян и тяжелоатлет Симон Мартиросян соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 16:29
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +320

      T 72 27 декабря 2016, 22:11

      Армянские журналисты решили,что он не в десятке лучших армянских спортсменов,их право

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 27 декабря 2016, 18:20

      Да с Сочами лажа вышла )))

      0
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 27 декабря 2016, 17:38

      Ну для Топа ему объективно не хватает Стабильности в выступлениях.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 декабря 2016, 17:06

      Борец завоевал зм на зимних играх в Сочи?

      3
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      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > kykyi 27 декабря 2016, 17:12

      Скорей всего речь про Рио. Достижения-то этого года

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > bset 27 декабря 2016, 17:29

      Наверное.

      -1
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      Рейтинг: +85

      dredan 27 декабря 2016, 16:54

      Если бы не ОИ может бы и попал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 27 декабря 2016, 16:33

      Ну да, кто такой Мхитарян. Какой-то нищеброд из какого-то нищебродского МЮ со своими нищебродскими голами нищебродской пяточкой

      -3
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      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > bset 27 декабря 2016, 16:47

      никто этого не говорил, но достижений у него 0 по сравнению с олимпийскими чемпионами

      2
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      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > MaS1KrE 27 декабря 2016, 17:11

      Заиграть в МЮ - уже достижение. Если бы все так просто было, сборная Армении состояла бы из звезд. А так там раз в поколение звезда случается

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > bset 27 декабря 2016, 17:16

      не звезда, а игрок мирового уровня, таких как он пол чемпионата усеяно, так что не надо к его заслугам какие-то сверх достижения приписывать,сидит на банке, так что когда он выиграет с МЮ лч, апл и т.д., тогда и заметят его достижения, у меня все

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      Рейтинг: +25044

      bset > MaS1KrE 27 декабря 2016, 17:26

      Так речь не о чемпионате, а об Армении. Для Англии он, конечно, средний игрок. Но в Армении - главная футбольная звезда

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > bset 27 декабря 2016, 18:13

      ты короче футбол ставишь выше других видов спорта вот что я понял

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > MaS1KrE 27 декабря 2016, 22:23

      Ставит или не ставит , это другое ... Но уж в 10-ке место должно было найтись , в Армении не так много спортсменов с именем, известным на весь мир ....

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > К.Серж.А 27 декабря 2016, 22:48

      прекратите чушь нести
      футбол игра миллионов и только поэтому он может быть известен на весь мир, любой пацан, который играет в FIFA в курсе про каждого игрока в каждом клубе, а речь идет а спортсменах, которые отличились на всю страну, а чем отличился Генрих? в МЮ перешел? по вашему это достижение?

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      К.Серж.А > MaS1KrE 27 декабря 2016, 23:02

      Капитан сборной .... Сама игра за сборную тоже на высоте ... Отличный сезон за Боруссию провел ... Если не ошибаюсь чуть ли не с рекордным показателем ассистов ... Да и Армения - не так знаменита своими спортсменами ...

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > К.Серж.А 28 декабря 2016, 00:29

      вот это говорит о твоей некомпетентности. Речь идет о лучших спортсменах Армении, а не мира и им уж точно лучше знать, кто заслужил, а кто нет, одних борцов и боксеров можно посчитать на пальцах руки и ноги

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      К.Серж.А > MaS1KrE 28 декабря 2016, 00:47

      Ну в том то и дело что не мира ... А Армении ...И многие в этом году добились значительных успехов ? Все таки у самого Мхитаряна в этом году тоже были достижения ... И я не говорил , что мне лучше знать и все такое , просто высказался , что в топ 10 , он вполне мог и попасть ...

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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > К.Серж.А 28 декабря 2016, 16:16

      возможно мог, но ничего удивительного в том, что его там нет я не увидел)

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