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    Пильгуй: «В «Торпедо» в Лунева никто не поверил»

    Именитый российский голкипер Владимир Пильгуй прокомментировал переход голкипера Андрея Лунева в «Зенит». Напомним, что трансфер состоялся этим летом. До этого страж ворот выступал за «Уфу».

    «Лунева знаю с 17 лет, когда работал с ним в «Торпедо», поэтому его успешная игра в «Уфе» — для меня не новость. Рад, что он идет в «Зенит», в клуб с особыми амбициями. Конечно, Луневу будет непросто, учитывая авторитет команды и ее требования. Все будет зависеть от того, как Андрей сможет психологически совладать с обстановкой в клубе. Но я не замечал за ним паникерских настроений, так что верю в него.

    Критика в адрес Лодыгина не совсем справедливая. Сейчас обострится конкуренция, поскольку и Миша Кержаков, и Юра, и Андрей — хорошие вратари. Думаю, Луческу будет выбирать на каждый матч того, кто сильнее на данный момент.

    Во время работы в «Торпедо» я говорил, что Лунева надо наигрывать. Он, конечно, совершал ошибки. Но игровые — например, неудачно сыграл на выходе. Это были устранимые пробелы. Однако в «Торпедо» в Андрея не поверили. Он очень хорош в игре на линии благодаря хорошей реакции и координации, но не имеет достаточного навыка руководства защитниками.

    Еще по «Уфе» я заметил, что у него пока нет опыта, чтобы правильно подсказывать партнерам, что делать. Но в целом в РФПЛ Лунев здорово прибавил, заматерел и чувствует себя более уверенно, чем раньше», — сказал Пильгуй.

    Источник: Известия

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    27.12.2016 08:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 27 декабря 2016, 11:59

      Пусть парень доказывает, что он номер 1

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 27 декабря 2016, 08:36

      Да в Торпедо вообще мало в кого верят. Там не до этого. Когда руководство постоянно грызётся, со стадионом вечные вопросы сам футбол иногда уходит на второй план. А Лунёву повезло, что смог уйти от тех кто на него не рассчитывал и за пол-сезона себя всем показать.

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