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    Семин: «У Самедова свои мысли, свои советчики»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признал, что он с пониманием отнесся к решению полузащитника команды Александра Самедова покинуть клуб.

    – Вы ни одного процента вероятности не оставляете на то, что Самедов останется в «Локомотиве»?

    – Ему тему, касающуюся нас, надо закрыть. Во-первых, я не думаю, что Самедов обижается. Он был футболистом основного состава, всегда выходил и играл. Но выбрал свой путь, хочет уйти. «Локомотив» никогда никого насильно не держал. Не держит и сейчас. У Самедова свои мысли, свои советчики. И он решение покинуть «Локо» принял. Клуб его теперь отпускает за соответствующие деньги, прописанные в контракте.

    – В чем причина ваших разногласий с Самедовым?

    – Да не было никаких разногласий! Самедов считался одним из лидеров «Локомотива», ему доверяли, играл постоянно. По отношению к делу претензий к нему не возникало. Если в каких-то эпизодах его игры меня что-то не устраивало, разумеется, указывал на ошибки. Например, говорил, что он должен быть активнее внутри штрафной… Не знаю, почему он захотел перейти в «Спартак». Это исключительно его решение.

    – Одно из изданий изложило версию, согласно которой Самедов встречался с несколькими болельщиками «Локомотива», чтобы объяснить им свои мотивы. Якобы Самедову позвонили из «Спартака», он ответил: «Сначала поговорю с руководством». В клубе же услышал: «Мы не возражаем. Уходи».

    – Не в курсе, с кем Самедов общался. Может, с президентом «Локомотива». Впрочем, сейчас не вижу смысла углубляться в эти подробности – кто что сказал, как ответил… Ведь футболист уже принял решение. А в контракте Самедова есть опция – любой клуб может выкупить его за определенную сумму. Вот и вся история.

    – А возьмут его за эти деньги?

    – Это уже его проблемы. Он же сам принял такое решение. «Локомотив» не может думать, состоится ли переход Самедова или нет. Мы не можем из-за одного игрока менять свою политику. Уходит – значит так тому и быть. Когда-то клуб покидали Игнашевич, Иванович и так далее. Дальше мы уже пойдем без Самедова. А как сложится его судьба, я уже не знаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2016 06:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3507

      FRZZ 27 декабря 2016, 12:55

      Кривит душой Семин.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 27 декабря 2016, 11:39

      Самедов в цска ещё не играл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 27 декабря 2016, 09:35

      вся проблема Российского футбола в том, что игрочишки-миллионеры считают что им позволено все, а ты просто обычный работник нанятый по контракту и будь любезен его исполнять до конца срока, если нет иди к землякам на базар, там тебя быстро реальной жизни научат

      4
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > footballforeverNN 27 декабря 2016, 10:03

      прав ты тут абсолютно. Слишком завышены оклады. Для россиян ввести бы лимит на оклад в зависимости от факторов... таких, как титулы, результативность в матчах (сезоне и т.п.), наличие карточек. Тогда и клубы будут меньше тратиться на иностранных игроков, наши ребята начнут играть чтобы хоть в аренду в Европу поехали (для сборной плюс) или для клубов в России приносили победы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 27 декабря 2016, 09:07

      На данныцй момент ситуация так развивается что Самедова никто не купит за такие деньги. Вот пошла карьера ломаться, на лавке до пенсии.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 декабря 2016, 08:37

      Ю.Семин решил избавиться от А. Самедова, а теперь темнит, что Саша сам решил
      уйти из Локомотива. Без А. Самедова Локомотиву будет плохо.

      0
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      Рейтинг: +40

      бтр 27 декабря 2016, 08:20

      Самедов был лучшим в последние годы,после Лоськова в Локомотиве.Жаль,что так расстаются.

      3
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 27 декабря 2016, 07:09

      Самедова будет не хватать

      2
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