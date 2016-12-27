Недостатки на стадионе «Крестовский» будет устранять «Метрострой»

Компания «Метрострой», последние 4,5 месяца являющаяся генподрядчиком строительства арены «Крестовский», закончила все работы по сдаче объекта в срок согласно контракту. Однако после приемки арены и выдачи ему заключения о соответствии, согласно правилам, будет предоставлено 90 дней на адаптацию спортивного объекта к эксплуатации и для устранения недостатков. Этим займется именно «Метрострой».

Контракт будет рассчитан до конца марта. В эти сроки будут протестированы все системы стадиона для проведения матчей и культурно-массовых мероприятий и благоустроена территория вокруг арены.