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    Нигматуллин: «Непонятно, почему бюджет на строительство «Крестовского» вырос в несколько раз»

    Экс-голкипер «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин подчеркнул, что стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, о завершении строительства которого было объявлено сегодня, станет украшением Северной столицы. При этом он выразил непонимание в связи с возросшим в несколько раз бюджетом в процессе возведения арены.

    «Строительство стадиона на Крестовском было грандиозным. Правда, бюджет, затраченный на строительство, вырос в несколько раз. Сложно сказать, чем вызван такой скачек.

    Не так давно я проезжал мимо него, видел всю эту красоту. Получилось симпатично. Как бы то ни было, уложились в срок. Пусть и с небольшими шероховатостями, но арену все же достроили. Успеет и «Зенит» сыграть, и матчи Кубка конфедераций провести. Думаю, этот стадион станет украшением Санкт-Петербурга. Впечатление производит достойное», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 14:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +664

      Небесная 27 декабря 2016, 00:30

      Ты один этого не понимаешь

      0
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      Рейтинг: +64

      kimig 26 декабря 2016, 20:44

      ВСЕ И ВСЕ ПОНИМАЮТ

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 26 декабря 2016, 19:10

      Непонятно))) рассмешил)) всем понятно,а он один тупенький))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 декабря 2016, 17:58

      Диджей отжигает.Должен бы знать что такое бизнес по русски . "на грошовых проектах воровать нечего"

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 26 декабря 2016, 17:27

      Руслан ты проезжал мимо,а надо было пешком проити и побеседовать со стариками они тебе всё подноготную и рассказали куда и по чему столь бобла.

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 26 декабря 2016, 16:04

      Время проведённое в футболе дает о себе знать ! - ему непонятно !! .Объясняю для мастеров кожаного мяча ! -есть такие дяденьки , которым всё было понятно , и которые очень любят денежки ,особенно евро и особенно чужие . А ты и вся страна проезжаем мимо !

      4
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > serhz 26 декабря 2016, 16:18

      Это точно. Сомневаюсь, что из 41 миллиарда хотя бы половина была потрачена по назначению.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 декабря 2016, 16:03

      Дерипаску спроси. Это его работа. Из 6 млрд. сделать 41 млрд.

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp 26 декабря 2016, 15:41

      зачем экс-голкиперу и нынешнему диджею совать нос в цифры? в математике, не то, что в экономике, нихера не понимает ))

      1
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