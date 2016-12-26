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  • Гинер: «Неудачное выступление в Лиге чемпионов – вина ЦСКА»

Гинер: «Неудачное выступление в Лиге чемпионов – вина ЦСКА»

26 декабря 2016, 13:27
5

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал причины неудачного выступления столичной команды в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Напомним, армейцы набрали три очка в группе E и заняли последнее место.

«В чем причина неудачного выступления ЦСКА в Лиге чемпионов? Прежде всего, в том, что летом надо было более активно поработать на трансферном рынке, добавить в команду игроков. В связи с открытием стадиона, сделать это было сложно. Думаю, все знают, какой сейчас кризис, не только в нашей стране, но и в мире. Финансово распылиться и на трансферы, и на то, чтобы достроить стадион, было очень тяжело. Так что неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это в большей степени вина клуба», – сказал Гинер.

Источник: Бобсоккер
Лига чемпионов ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (5)
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petlyra
1482752691
Это все поняли
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cska-62
1482758958
А при чём тут финансы, если праздничный тортик (Панченко!) променяли на кучу дерьма (Траоре и Ионова)??? Ещё и с доплатой, между прочим... На гешефт Селюку...
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Nehdan4ik
1485187579
не соглашусь я с тобой , чуточку можно было выделить , свободные агенты , оставить Панченко , все это пиздешь Мусу продали , и не кого не купили . Языком умеет трясти .
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