Гинер: «Неудачное выступление в Лиге чемпионов – вина ЦСКА»

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал причины неудачного выступления столичной команды в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов. Напомним, армейцы набрали три очка в группе E и заняли последнее место.

«В чем причина неудачного выступления ЦСКА в Лиге чемпионов? Прежде всего, в том, что летом надо было более активно поработать на трансферном рынке, добавить в команду игроков. В связи с открытием стадиона, сделать это было сложно. Думаю, все знают, какой сейчас кризис, не только в нашей стране, но и в мире. Финансово распылиться и на трансферы, и на то, чтобы достроить стадион, было очень тяжело. Так что неудачное выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – это в большей степени вина клуба», – сказал Гинер.