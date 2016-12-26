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    «Локомотив» не намерен опускать цену на Самедова

    Президент «Локомотива» Илья Геркус ничего не знает о предложении «Спартака» о покупке полузащитника Александра Самедова за 3 миллиона евро.

    «Не знаю об этом. Такого предложения я пока не получал. Впрочем, в понедельник рабочий день, и, возможно, что-то на почте есть.

    Позиция «Локо» не поменялась – Самедов стоит пять миллионов евро. Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в «Спартак» или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро», – сказал Геркус.

    Напомним, ранее говорилось о предложении «Спартака» в 2 миллиона евро, которое Геркус назвал «несерьезным». В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.12.2016 08:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2744

      a_who 26 декабря 2016, 18:19

      не сгубила бы проводниц жадность ! за 5 Самеда не кто не купит, 2-3 еще куда ни шло ! а играть в молодежке не тот уровень да и жалко игрок старательный

      -1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 26 декабря 2016, 15:34

      спартак пол состава по слухам покупает.а зачем

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 декабря 2016, 13:20

      Можно взять но на очень низкую ЗП, либо Саша играй в лохо с дублем или сразу бутсы на гвоздь)

      0
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      Рейтинг: +14

      am1975 26 декабря 2016, 13:08

      тогда пусть бегает в локо

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 11:27

      Не сбросят цену, значит Самедов будет в молодёжке зажигать до конца контракта и на пенсию сразу

      4
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 26 декабря 2016, 10:19

      Не дело это считать чужие деньги, но платить 5 млн за футболиста который активен будет еще максимум 1-1,5 года, точно не стоит. Уж лучше тогда своих воспитанников наигрывать.

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 26 декабря 2016, 10:02

      Ну если за лунева 3,5 отдали.....то самедужка вообще все 8 стоит при таких раскладах

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 26 декабря 2016, 09:46

      а он ведь уже прощальную вечеринку сделал!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 декабря 2016, 09:25

      Жадность фраера сгубила-пусть тогда остается в молодежке Локомотива и клуб платит ему его немалую зарплату.

      3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 декабря 2016, 08:25

      Вообще нужно его оставить.

      2
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > bumer_moscow 26 декабря 2016, 15:04

      Нужно бы, да если там такие тёрки, как говорят, то смысла нет :(

      1
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