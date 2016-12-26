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    Клопп считает «Челси» самой везучей командой в АПЛ

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лидера АПЛ «Челси» очень везучей командой, так как за весь сезон лондонская команда не имела проблем с травмами ведущих футболистов.

    «Челси» заслуженно станет победителем чемпионата, если продолжит играть в том же духе. Но им очень везет. Они являются самой фартовой командой с точки зрения травм игроков. «Ливерпуль» из-за травм лишился Коутиньо, Старриджа и Ингса. Что было бы с «Челси», потеряй они Азара и Косту? Смогли бы они добиться такого же результата?» – заявил Клопп.

    Источник: Skysports

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    26.12.2016 01:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 26 декабря 2016, 13:29

      Клопу везёт в АПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 26 декабря 2016, 11:50

      Везет тому кто везет Клопп)

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 26 декабря 2016, 11:18

      еще один ноет, нечего на зеркало пенять коли рожа крива

      0
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 26 декабря 2016, 07:07

      Ну во-первых мы теряли лидеров периодически на пару матчей одного, потом другого, а во-вторых есть хорошая поговорка по данному поводу "Везёт сильнейшим"...

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