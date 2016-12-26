Колосков: «Самое хорошее в 2016 году – переизбрание Мутко президентом РФС»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переизбрание Виталия Мутко на должность президента РФС – самое счастливое событие 2016 года.

– Что было самым хорошим в уходящем году?

– Дай бог памяти. Прожили год, и вспомнить нечего. Может быть, переизбрание Мутко на должность президента РФС? Да, пожалуй. Такой вот положительный факт.

Висел большой долг, была неразбериха и напряженность между клубами и РФС, лигами и РФС. Это беспокоило.

С приходом Виталия Леонтьевича ситуация нормализовалась: стали интенсивно выплачиваться долги, появились новые спонсоры, субъекты футбола наладили взаимодействие с головной организацией. Это позитив.