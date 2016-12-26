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  • Колосков: «Самое хорошее в 2016 году – переизбрание Мутко президентом РФС»

Колосков: «Самое хорошее в 2016 году – переизбрание Мутко президентом РФС»

26 декабря 2016, 01:20
17

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что переизбрание Виталия Мутко на должность президента РФС – самое счастливое событие 2016 года.

– Что было самым хорошим в уходящем году?

– Дай бог памяти. Прожили год, и вспомнить нечего. Может быть, переизбрание Мутко на должность президента РФС? Да, пожалуй. Такой вот положительный факт.

Висел большой долг, была неразбериха и напряженность между клубами и РФС, лигами и РФС. Это беспокоило.

С приходом Виталия Леонтьевича ситуация нормализовалась: стали интенсивно выплачиваться долги, появились новые спонсоры, субъекты футбола наладили взаимодействие с головной организацией. Это позитив.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (17)
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Benifacto
1482705179
а для народа пожалуй самое печальное!
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alex1951
1482717869
Когда читаешь высказывания Колоскова относительно Мудько и футбола, то начинаешь понимать, странно что Россия в рейтинге ФИФА еще так высоко!
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Lesha VV
1482723695
Смотря для чего . Для отечественного футбола например , это печально.
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АЛЕКС 58
1482727795
Мудко подкидывает из кормушки РФС,нужно язычком отрабатывать!
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Lev Aleks
1482729605
Самое хорошее начнётся тогда,когда вас не будет на всех этих постах........и ваше место займут молодые талантливые ребята которым футбол не безразличен.
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Фан666
1482729753
Лучше бы расформировали этот РФС
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15426378s
1482730502
да , а еще был чемпионат Европы, что старпер, забыл. Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку.
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alexandr1205
1482730643
Рука руку моет.
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КЁРТИС
1482734202
Переизбрание Мудко - это "похороны" российского футбола.
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vgarakh
1482736831
Это самое печальное событие 2016 года, Колосков кривит душой.
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