Колосков: «Можно построить много театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Так и в матчах РФПЛ»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о посещаемости матчей РФПЛ. По словам функционера, невысокий уровень футбола, показываемый командами, является главной причиной низкой заполняемости трибун на стадионах.

– После 2010 года появилось семь новых стадионов, а посещаемость упала. Парадокс.

– Можно построить огромное количество театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Или ресторан открыть на две тысячи мест со слабым шеф-поваром: тоже никто не придет. Так же и в футболе. Стадион новый, но попробуйте запарковаться возле стадиона? Не выйдет – либо пропуск, либо вообще никак. Главное, что привлечет зрителя – красивый футбол. Затем комфорт, хорошие места, буфеты, туалеты, внимательные стюарды, уверенность, что тебя никто не оскорбит, не побьет и не подожжет. А у нас чаще всего ничего такого нет. Отсюда позорная посещаемость. Соберется пять раз в сезоне 30 тысяч человек на вывеску вроде «Спартак» – ЦСКА – и все.