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  • Колосков: «Можно построить много театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Так и в матчах РФПЛ»

Колосков: «Можно построить много театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Так и в матчах РФПЛ»

25 декабря 2016, 22:26
4

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о посещаемости матчей РФПЛ. По словам функционера, невысокий уровень футбола, показываемый командами, является главной причиной низкой заполняемости трибун на стадионах.

– После 2010 года появилось семь новых стадионов, а посещаемость упала. Парадокс.

– Можно построить огромное количество театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Или ресторан открыть на две тысячи мест со слабым шеф-поваром: тоже никто не придет. Так же и в футболе. Стадион новый, но попробуйте запарковаться возле стадиона? Не выйдет – либо пропуск, либо вообще никак. Главное, что привлечет зрителя – красивый футбол. Затем комфорт, хорошие места, буфеты, туалеты, внимательные стюарды, уверенность, что тебя никто не оскорбит, не побьет и не подожжет. А у нас чаще всего ничего такого нет. Отсюда позорная посещаемость. Соберется пять раз в сезоне 30 тысяч человек на вывеску вроде «Спартак» – ЦСКА – и все.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Ramiras
1482694846
Дело говорит!
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Аскорбин
1482695026
Какой бы футбол не показывали команды,болельщики все равно ходят и поддерживают своих и выезды организуют.В Москве с этим беда,что есть то есть.
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Александр52
1482698808
Вячеслав Иванович сказал всё правильно. Помните ? Провалили Евро. Был порыв всё и всех разогнать. Создать альтернативную любительскую сборную России и этими новыми силами попробовать. Всем дать бой. Отличная была идея. Почему не дали реализовать ??? Кто помешал ??? Почему Главфутбол продолжает рулить ??? Не спецы в футболе гораздо опаснее чем, не спецы в технике.
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vladimir-7
1482732144
"шеф-повара" в РФС надо менять и в его состав набрать специалистов по футболу, а не дружбанов, земляков и за взятки.
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