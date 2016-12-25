Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Колосков: «Можно построить много театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Так и в матчах РФПЛ»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о посещаемости матчей РФПЛ. По словам функционера, невысокий уровень футбола, показываемый командами, является главной причиной низкой заполняемости трибун на стадионах.

    – После 2010 года появилось семь новых стадионов, а посещаемость упала. Парадокс.

    – Можно построить огромное количество театров, но если там слабая труппа, никто ходить не будет. Или ресторан открыть на две тысячи мест со слабым шеф-поваром: тоже никто не придет. Так же и в футболе. Стадион новый, но попробуйте запарковаться возле стадиона? Не выйдет – либо пропуск, либо вообще никак. Главное, что привлечет зрителя – красивый футбол. Затем комфорт, хорошие места, буфеты, туалеты, внимательные стюарды, уверенность, что тебя никто не оскорбит, не побьет и не подожжет. А у нас чаще всего ничего такого нет. Отсюда позорная посещаемость. Соберется пять раз в сезоне 30 тысяч человек на вывеску вроде «Спартак» – ЦСКА – и все.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2016 22:26
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 декабря 2016, 09:02

      "шеф-повара" в РФС надо менять и в его состав набрать специалистов по футболу,
      а не дружбанов, земляков и за взятки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Александр52 25 декабря 2016, 23:46

      Вячеслав Иванович сказал всё правильно. Помните ? Провалили Евро. Был порыв всё и всех разогнать. Создать альтернативную любительскую сборную России и этими новыми силами попробовать. Всем дать бой. Отличная была идея. Почему не дали реализовать ??? Кто помешал ??? Почему Главфутбол продолжает рулить ??? Не спецы в футболе гораздо опаснее чем, не спецы в технике.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 25 декабря 2016, 22:43

      Какой бы футбол не показывали команды,болельщики все равно ходят и поддерживают своих и выезды организуют.В Москве с этим беда,что есть то есть.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Ramiras 25 декабря 2016, 22:40

      Дело говорит!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 