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    Бубнов считает, что «Спартаку» нужен такой нападающий, как Азмун

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» нуждается в таком типаже нападающего, как форвард «Ростова» Сердар Азмун. Напомним, ранее сообщалось, что в московский клуб может вернуться Эммануэль Эменике, уже защищавший цвета красно-белых с 2011 по 2013 год.

    – «Спартак» сейчас в активном пропуске нападающего. Какой форвард необходим команде Массимо Каррере, чтобы гарантированно усилить ее в зимнее трансферное окно?

    – Ответ простой – любой забивной нападающий. Как травмировался Зе Луиш, у «Спартака» сразу возникли проблемы в линии атаки. Да, иногда подменять его удавалось и Мельгарехо, и Попову, но все равно это не полноценная замена. Конечно, нужен такой нападающий, который был бы универсалом – мог бы сыграть по всему фронту атаки или ярко выраженного столба. При этом ключевым качеством должна быть реализация моментов.

    – Если говорить проще, то новичок «Спартака» должен быть похожим на…

    – Сердара Азмуна из «Ростова». Человек бежит, обыгрывает, бьет с обеих ног и хорошо играет головой. Понятно, получить его практически невозможно, но по типажу хотелось бы видеть похожего игрока. Он сможет и сам завершать атаки, и сыграть в подогрыше в роли ассистента.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.12.2016 19:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 25 декабря 2016, 20:08

      Мелкадзе чем -то похож, но последнее время он явно сдал. Перестал прогрессировать.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 декабря 2016, 19:58

      Зениту нужнее. Зенит в ЕК играет.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 26 декабря 2016, 00:09

      Да вы батенька, просто дурак!

      -1
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 25 декабря 2016, 19:56

      Азмун любому клубу РПЛ подойдет, хороший игрок.

      4
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 25 декабря 2016, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В активном пропуске?)) Это точно. Весь Спартак сейчас активно пропускает грамм по пятьсот в сутки...

      -4
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