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    Карпин назвал Вернблума лучшим полузащитником РФПЛ в 2016 году

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума лучшим футболистом РФПЛ в данном амплуа в уходящем году. Отметим, что в нынешнем сезоне швед провел за армейцев в чемпионате России 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    «Понтус Вернблум – лучший полузащитник уходящего года в России. Почему? Потому что Вернблум в сложной для ЦСКА ситуации всегда приносил пользу. Причем играл швед, как в опорной зоне, так и выше. И в каждой зоне полузащитник неизменно приносил пользу. Несмотря на не лучшее время для армейцев, Вернблум весь год отыграл прилично», – сказал Карпин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.12.2016 18:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +842

      vovan55 26 декабря 2016, 11:39

      Боец!!!

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 декабря 2016, 21:18

      Да или Понтус или Жулиано

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      Рейтинг: +546

      Nayturs 25 декабря 2016, 20:45

      не согласен, он лучший опорник - это да, а полузащитник все таки Глушаков

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