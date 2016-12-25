Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов и спокойно может существовать без «Газпрома»

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов долларов и может существовать без помощи российской транснациональной компании. По словам функционера, петербургский клуб последние годы полностью соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

«Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов «Зенита» сейчас ежегодно более 85 миллионов долларов в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам ФФП УЕФА и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

При этом отношения «Газпрома» и «Зенита» в настоящее время совершенно не строятся на благотворительной основе, это не благотворительность, мы работаем с «Зенитом» на базе договоров по оказанию коммерческих, рекламных услуг, для группы компании «Газпром» со стороны «Зенита» это чисто деловые отношения.

Также надо отметить то, что действительно финансовая составляющая на сегодняшний день такова, что по доходам клуб абсолютно может спокойно существовать и развиваться без «Газпрома». Мы создали вот эту основу, определенный базис для дальнейшего развития клуба, клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и без сомнения это хорошая основа для дальнейшего развития клуба», – сказал Миллер.