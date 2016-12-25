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  • Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов и спокойно может существовать без «Газпрома»

Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов и спокойно может существовать без «Газпрома»

25 декабря 2016, 18:01
85

Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что «Зенит» ежегодно зарабатывает 85 миллионов долларов и может существовать без помощи российской транснациональной компании. По словам функционера, петербургский клуб последние годы полностью соответствует требованиям финансового фэйр-плей.

«Клуб за эти годы создал широкую коммерческую сеть, сеть своих собственных, фирменных магазинов. Это является одним из факторов того, что уровень доходов «Зенита» сейчас ежегодно более 85 миллионов долларов в год, за 10 лет в семь раз подняли. Это значит, что клуб в течение нескольких лет живет по принципам ФФП УЕФА и это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

При этом отношения «Газпрома» и «Зенита» в настоящее время совершенно не строятся на благотворительной основе, это не благотворительность, мы работаем с «Зенитом» на базе договоров по оказанию коммерческих, рекламных услуг, для группы компании «Газпром» со стороны «Зенита» это чисто деловые отношения.

Также надо отметить то, что действительно финансовая составляющая на сегодняшний день такова, что по доходам клуб абсолютно может спокойно существовать и развиваться без «Газпрома». Мы создали вот эту основу, определенный базис для дальнейшего развития клуба, клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и без сомнения это хорошая основа для дальнейшего развития клуба», – сказал Миллер.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (85)
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BANNIKOV1970
1482678697
хватит х.....ю гнать!
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ivanthebest
1482679707
А можно по-конкретнее? А то такой пиздёшь называется результат результата. Т.е. Газпром в своё время купили Халка и патлатого за 100 лямов, недавно продали Халка и это по всей видимости учли в прибыли за последний год... Просто "ахеренная" стата и прибыльность... Хоть бы уж не пиздел... И так понятно, что зеньки без бабла газпрома можно было бы ходить побираться и каждую копеечку считать, а не выписывать зп в 3 ляма всяким Кокошкам да Дзюбиньо...
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kykyi
1482679977
Что бы говорить о прибыльности клуба неплохо бы озвучить еще и его расходы. И похоже "прибыльность" клуба искусственная. Почему новый стадион не повесили на баланс клуба, или не отдали в аренду по рыночной цене? Вот отсюда и вся прибыль, она липовая, гибридная, вранье.
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Опорник84
1482680931
Не в обиду болельщикам Зенита, без Газпрома бомжи оставались-бы бомжами!
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APchelov
1482682165
А я верю, что это Газпром наживается на Зените. Не будь Зенита, и Шальке в Европе, никто про Газпром и не знал бы
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Krasnodar 123
1482683546
ОПЯТЬ ЭТИ МИЛЯРЫ ПУТАЮТ СВОЮ ШЕРСТЬ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ!
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бочаров
1482683658
тото видно как арену построили все крохи забрали у государства
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Nerlinger
1482683693
85 после продажи Хулка!!! А стадион действительно сам бы строил. Хватит страну разворовывать
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Тазит
1482684578
Наглая и ценичная ложь!
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Ник17
1482689020
Смешно. Эта прибыль возникла от продажи Халка один раз. Покажи отчёт по всем годам
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