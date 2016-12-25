Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Не уверен, что назначение Гончаренко – правильный шаг для ЦСКА»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин признался, что не верит в успех Виктора Гончаренко в ЦСКА. Напомним, что на посту главного тренера армейцев белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого.

    «Насколько я понимаю, то уход – это было в первую очередь желание Слуцкого. Гинер пытался найти варианты его оставить и расстались они по-хорошему, но новые игроки нужны в любом случае. А решение о назначении Гончаренко – оно не то чтобы было неправильным, а по логике это шаг на сохранение. Я не уверен, что стратегически это правильное решение. Но другого Гинер принять не мог. Вот в этом весь Гинер.

    А к Гончаренко нет никаких вопросов. Кто же отказывается от предложения из ЦСКА? Конечно, надо браться и это вызов. Если ты перестаешь принимать вызовы, то какой же ты тренер? Кто же за тобой пойдет? Гончаренко все правильно сделал. Даже если не было ни одного шанса на успех, но надо в такие ситуации все равно лезть», – сказал Уткин.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2016 13:04
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 25 декабря 2016, 18:45

      Пустозвон))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 25 декабря 2016, 18:07

      ну хуже чем есть нынче, точно не будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Зиля 25 декабря 2016, 16:22

      Высказываться по свершенному событию это одно, а вот выступать в роли "футбольной Ванги" и озвучивать (придумывать) мысли Гиннера это как-то не очень.... В общем все как всегда. Эх, Вася Вася....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 25 декабря 2016, 16:21

      Уткин:"Не уверен,что назначение меня футбольным комментатором-правильный шаг для России". ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      zadira56 25 декабря 2016, 16:12

      Опять эта жирная утка вылезла со своим "я уверен"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 25 декабря 2016, 16:09

      Я тоже не уверен)
      Гончеренко нормальный тренер, но с Гиннером не сработается, это только Слуцкий мог - человек без особых притязаний и принципов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 декабря 2016, 15:19

      уткин что то рас3.14зделся ближе к новому году

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 25 декабря 2016, 15:18

      от уверенности Уткина тошнит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 декабря 2016, 14:56

      ЦСКА нужно что то новое для встряски! надеюсь все будет хорошо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 25 декабря 2016, 14:46

      я думаю ЦСКА на следующий сезон всех драть будет

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 