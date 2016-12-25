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    Сарсания: «В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сравнил петербургский клуб со «Спартаком». Напомним, что красно-белые после 17 туров чемпионата России лидируют в турнирной таблице, опережая команду Мирчи Луческу на пять очков.

    – Орлов заявил недавно, что кем бы «Спартак» ни усилился, «Зенит» их и так победит. Согласны?

    – Думаю, ни один футбольный человек не сможет ответить на этот вопрос утвердительно. В одном конкретном матче – да, может обыграть. Потому что при оптимальных составах «Зенит» на данный момент сильнее «Спартака». Но чемпионат – это совсем другая история. Осталось 13 туров – это 13 матчей с разными командами, которые будут в разной степени готовности. Плюс у «Зенита» будет Лига Европы, а у «Спартака» – нет. Могут быть травмы. Поэтому как можно так однозначно утверждать, что «Зенит» в любом случае победит?

    – Если по составу «Зенит» сильнее, почему на первом месте «Спартак»?

    – Есть комплекс проблем. Начиная с того, что кто-то хочет уйти, кто-то не в лучшей форме, а другие не до конца привыкли к требованиям Луческу. Поэтому все не так просто.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.12.2016 12:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +933

      alll-1 25 декабря 2016, 13:45

      зинит сильнее Спартака только на словах
      а так там одни зажравшиеся
      видно как Спартак боятся бомжепокровители ,и если бы не админресурс ,то зинит был бы на 7-8 месте .

      1
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      Рейтинг: +11488

      alp > alll-1 25 декабря 2016, 16:52

      зацени статейку:
      Не успел наш будущий рефери ЕВРО-2016 Сергей Карасёв подняться в середину рейтинга Честной таблицы, как ему досталась игра между "Спартаком" и "Динамо", в которой представители семнадцатой команды чемпионата уже традиционно допустили результативные ошибки в пользу московского "Спартака". За три тура до конца первенства именно "красно-белые" имеют все шансы быть названными "любимой командой судей". В пользу спартаковцев наибольшее количество результативных ошибок. Пугает другое - в играх с "Кубанью", "Локомотивом" и уже с "Динамо" арбитры почему-то пожалели игроков "Спартака" и не удалили их с полей. Кроме того, во второй игре кряду "красно-белые" не наказываются чистейшим 11-метровым ударом в свои ворота.

      В поединке 27 тура с "Динамо" спартаковцы несправедливо провели один из мячей. Зе Луиш во время приёма мяча на 55 минуте находился за офсайдной линией, которую ему создал Дьяков. Через мгновение спартаковский форвард забьет гол в ворота "бело-голубых". На 63 минуте Боккетти в штрафной "Спартака" пробил ногой в голень Зобнина. Очевиднейший штрафной удар не был сопровождён обязательным в таком случае предупреждением. Для Боккетти эта карточка жёлтого цвета могла бы стать уже второй в поединке. Тем самым судья не стал наказывать "Спартак" ни пенальти, ни удалением. Ждём очередного гнева от фанатов "народной команды". Произвол в пользу "Спартака" продолжается.


      Футбол: http://www.euro-football.ru/article/29/1003508219_proizvol_v_polzu_spartaka_sudyam_zapretili_udalyat_krasno-belyih_i_stavit_v_ih_vorota_penalti_chestnaya_tablica_27_tura_rfpl#ixzz4TrF2HNzV

      -3
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      Рейтинг: +11488

      alp 25 декабря 2016, 13:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да ясен красен, что Зенит сильнее спартака. в москве опять крупно их сделаем. а если не будет получаться то подключим админ ресурс. и газ, в тарасовке, на всякий случай, отключим. и еще у ветеранов спартаковских пенсии отберем.

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 25 декабря 2016, 13:12

      С Ивановым то конечно. Он сильнее месси и роналду вместе взятых. Кто они без свистка.

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 25 декабря 2016, 12:21

      Грамотно ответил. Я тоже хочу сказать, что нельзя так утвердительно говорить кто сильнее, а кто слабее. Нет, конечно можно, если сравниваешь Реал и Томь :) Но когда команды примерно одного уровня, то тут дело случая и ряда факторов.

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