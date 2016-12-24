Канищев: «С трудом верится, что Широков вернется в футбол. Умерла, так умерла»

Кто-нибудь может расшифровать этот афоризм ? Я не понял честно.
Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал появившуюся ранее информацию о возвращении в футбол бывшего капитана сборной России Романа Широкова.
«Кому может понадобиться Широков? «Зениту» и ЦСКА. Шучу. Я вообще не понимаю, как можно после такого перерыва снова заиграть на высшем уровне. Для этого нужно очень серьезно относиться к футболу. С трудом в подобное верится. Как говорится: умерла, так умерла», – сказал Канищев.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Широкову со стороны «Урала».