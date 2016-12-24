Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Канищев: «С трудом верится, что Широков вернется в футбол. Умерла, так умерла»

    Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал появившуюся ранее информацию о возвращении в футбол бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

    «Кому может понадобиться Широков? «Зениту» и ЦСКА. Шучу. Я вообще не понимаю, как можно после такого перерыва снова заиграть на высшем уровне. Для этого нужно очень серьезно относиться к футболу. С трудом в подобное верится. Как говорится: умерла, так умерла», – сказал Канищев.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Широкову со стороны «Урала».

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 22:37
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 25 декабря 2016, 20:29

      Кто-нибудь может расшифровать этот афоризм ? Я не понял честно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > Обер-КанцлерЪ 26 декабря 2016, 23:50

      Из Гоголя, Мертвые души читал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > vick-north-west 27 декабря 2016, 08:05

      В школе, лет 15 назад. Но в целом ясно, спасибо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 25 декабря 2016, 19:02

      А почему бы и нет, для похорон ещё рановато...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 декабря 2016, 12:07

      Умерла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 24 декабря 2016, 23:41

      Роман давай в Динамо и не проси такуй же зарплату ,как дянисов и по минимуму и тогда все получица и в Динамо и с карьерой Роман :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 24 декабря 2016, 22:43

      Скоулз показал как можно вернуться и в 38 лет и помочь МЮ выйграть чемпионство, но Широков это не он))))))))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 