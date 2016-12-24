Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    После ЧМ-2002 Карпин был близок к переходу в «Барселону»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин вспомнил, как по завершении контракта с «Сельтой» в 2002 году он мог перебраться в «Барселону», однако в последний момент переход по неизвестным причинам сорвался.

    «В 2002 году после чемпионата мира по футболу у меня закончился контракт с «Сельтой». Была договоренность о переходе в «Барселону». Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается. Я расстроился, конечно. Поехал в «Реал Сосьедад», и в этот год команда едва не заняла первое место в чемпионате Испании», – сказал Карпин.

    Напомним, помимо «Сельты» и «Реала Сосьедад» в чемпионате Испании Карпин защищал цвета «Валенсии». В общей сложности он провел в Примере 11 лет.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 24 декабря 2016, 21:24

      Карпин то мог бы перебраться, да могла ли Барса его взять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      gera123 24 декабря 2016, 21:11

      ничего удивительного. помню как сельта карпина и мостового дернула реал 3-0. думаю что такое реал начала 2000-х объяснять не надо. Валера со своим характером вполне мог бы зажечь в барсе, если уж не в главной роли, но очень близко

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 декабря 2016, 19:34

      Валера за мемуары засел. Так что ещё не то услышим. Сочинитель он знатный.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Zeff 24 декабря 2016, 19:48

      Сочинитель?Человек, который с 61 года должен помнить как он играл, а играл он знатно, был одним из лучших в премере.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 18:45

      Жаль! В то время Валера мог и в Барсе зажечь, тогда там состав не такой звёздный был

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Sergey Z 24 декабря 2016, 18:52

      А ты не смешивай игрока и тренера. По твоей логике так Маттеус вообще лох педальный как игрок и как тренер тем более

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Sergey Z 24 декабря 2016, 19:31

      Тут вообще то Валеру как игрока обсуждают, а не как тренера

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 > Фан666 24 декабря 2016, 19:54

      Он и сам был звезда. Вредная только.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 24 декабря 2016, 18:18

      да играл Валера хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      roma33rus 24 декабря 2016, 18:12

      Всегда нравился!!!И как игрок и как человек!!!ВАЛЕРАВЕРИМ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 24 декабря 2016, 17:47

      иди счас туда,тренером.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 24 декабря 2016, 17:46

      Валера молодец,он и сейчас как эксперт хорошо рассуждает,не то что всякие Бубновы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 декабря 2016, 17:04

      Жаль, что не сложилось

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33747

      zra78 > Nevsky_RU 24 декабря 2016, 17:49

      Кстати серьёзно жаль,без всяких шуток

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 