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  • УЕФА назвала команду игроков-открытий Лиги чемпионов в 2016 году

УЕФА назвала команду игроков-открытий Лиги чемпионов в 2016 году

24 декабря 2016, 15:59
9

УЕФА определился с составом символической команды игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2016 календарного года. Главным тренером сборной был назван наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Вратарь: Альфонс Ареола («ПСЖ»).

Защитники: Серхи Роберто, Самуэль Умтити (оба – «Барселона»), Виктор Линделоф («Бенфика»).

Полузащитники: Тома Лема («Монако»), Джошуа Киммих, Ренату Саншеш (оба – «Бавария»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д).

Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Андре Силва («Порту»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д).

Источник: УЕФА
Лига чемпионов
Комментарии (9)
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bset
1482586324
А как же Траоре? Хотя бы в запас
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alexis02lion
1482589668
Все по делу, кроме Пулишича. Силва, Киммих и Дембеле явное открытие этого розыгрыша, хотя Дембеле ещё по предсезонным турнирам о себе заявил.
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ivanthebest
1482591650
Не хватает здесь явно Ерёмы...) Уж он для себя точно нечто новое и вдохновляющее открыл, что даже перед матчами был не в состоянии устоять...
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SchwarzGelben BVB
1482594425
"Бавария Ждет Вас!" Сообщение для всех молодых талантов Дортмунда.
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Фесс
1482598174
Серхи Роберто лажал постоянно. Открытие, ага) И воротчик ПСЖ пропускал все, что в створ летело. Пиар. Не более. Лема, Киммих, Пулишич (задатки ого-го) тут по делу.
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84aivengo
1482600985
ренату саншеш тут каким боком ?
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