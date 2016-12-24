УЕФА назвала команду игроков-открытий Лиги чемпионов в 2016 году

УЕФА определился с составом символической команды игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2016 календарного года. Главным тренером сборной был назван наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Вратарь: Альфонс Ареола («ПСЖ»).

Защитники: Серхи Роберто, Самуэль Умтити (оба – «Барселона»), Виктор Линделоф («Бенфика»).

Полузащитники: Тома Лема («Монако»), Джошуа Киммих, Ренату Саншеш (оба – «Бавария»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д).

Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Андре Силва («Порту»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д).