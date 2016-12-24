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    УЕФА назвала команду игроков-открытий Лиги чемпионов в 2016 году

    УЕФА определился с составом символической команды игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам 2016 календарного года. Главным тренером сборной был назван наставник «Реала» Зинедин Зидан.

    Вратарь: Альфонс Ареола («ПСЖ»).

    Защитники: Серхи Роберто, Самуэль Умтити (оба – «Барселона»), Виктор Линделоф («Бенфика»).

    Полузащитники: Тома Лема («Монако»), Джошуа Киммих, Ренату Саншеш (оба – «Бавария»), Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д).

    Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Д), Андре Силва («Порту»), Усмане Дембеле («Боруссия» Д).

    Источник: УЕФА

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    24.12.2016 15:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 декабря 2016, 20:36

      ренату саншеш тут каким боком ?

      0
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      Рейтинг: +73

      Фесс 24 декабря 2016, 19:49

      Серхи Роберто лажал постоянно. Открытие, ага)
      И воротчик ПСЖ пропускал все, что в створ летело.
      Пиар. Не более.
      Лема, Киммих, Пулишич (задатки ого-го) тут по делу.

      4
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 24 декабря 2016, 18:47

      "Бавария Ждет Вас!" Сообщение для всех молодых талантов Дортмунда.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 декабря 2016, 18:00

      Не хватает здесь явно Ерёмы...) Уж он для себя точно нечто новое и вдохновляющее открыл, что даже перед матчами был не в состоянии устоять...

      6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 декабря 2016, 17:27

      Все по делу, кроме Пулишича. Силва, Киммих и Дембеле явное открытие этого розыгрыша, хотя Дембеле ещё по предсезонным турнирам о себе заявил.

      1
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      Рейтинг: +25044

      bset 24 декабря 2016, 16:32

      А как же Траоре? Хотя бы в запас

      6
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