Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лунев: «Очень рад попасть в топ-клуб. Конкуренции с Лодыгиным и Кержаковым не боюсь»

    Новичок «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб из «Уфы». 25-летний россиянин подчеркнул, что готов биться за место в стартовом составе сине-бело-голубых с другими вратарями команды.

    – Я очень рад, что оказался в «Зените». Но в то же время это и волнительный момент, потому что для меня переход в «Зенит» – это большой вызов. Это важная ступень в реализации моей мечты.

    Надеюсь, в Петербурге у меня сложится удачно, для чего я буду прилагать все усилия. Так что сейчас чувствую ответственность и хочу поскорее начать тренировочный процесс.

    – Вы дебютировали в РФПЛ менее полугода назад, а сейчас переходите в клуб, который борется за чемпионство и играет в плей-офф Лиги Европы.

    – Действительно, в последнее время в моей карьере все развивается очень стремительно и неожиданно. Но мною были поставлены цели, и к их выполнению я стремлюсь. Одна из моих целей – попасть в топ-клуб – сейчас выполнена.

    Теперь я должен здесь доказывать свою состоятельность. Повторюсь, все происходит в последнее время очень быстро, но я этому только рад.

    – Теперь вам предстоит конкурировать с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

    – В любой команде мне приходилось сталкиваться с конкуренцией, это неотъемлемая часть профессионального спорта. От этого никуда не уйти, и если хочешь расти, то надо уметь и конкурировать.

    Так что я конкуренции не боюсь, наоборот, ее очень жду. А все решится в тренировочном процессе – кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остается только доказывать, что им должен быть я.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 11:08
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3927

      minaev23 24 декабря 2016, 23:17

      Ты рад попасть в зенит всё осталное не важно ! Деньги- великий мотиватор!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 декабря 2016, 20:31

      А все решится в тренировочном процессе – кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером.- НАИВНЫЙ ПАРЕНЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 декабря 2016, 15:50

      Только бы без конфликтов. А то, глядишь, начнётся опять буча из-за этой конкуренции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 декабря 2016, 15:21

      удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 декабря 2016, 14:49

      Я тоже очень рад! Это тот самый трансфер, который ослабляет, а не усиливает клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 24 декабря 2016, 14:05

      Удачи тебе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 24 декабря 2016, 13:53

      чего бояться они ничуть не сильнее тебя, Зенит коллекционирует вратарей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 24 декабря 2016, 13:52

      а может приход Андрюхи простимулирует Юрана, и он перестанет чудить,а начнет опять тащить "мертвые мячи"..)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 24 декабря 2016, 13:46

      ну вообще крачавчик что не боится конкурировать с Кержом)))
      Лодыга дырявый чё с ним бояться то XD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 24 декабря 2016, 13:38

      Уверен будет в старте,т.к.Лодыга совсем сдулся чего то...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 