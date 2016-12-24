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    Крауч хочет играть в футбол до 40 лет

    Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч дал понять, что не намерен в ближайшее время завершать футбольную карьеру. По его словам, он планирует выступать на профессиональном уровне до 40 лет.

    «Когда я только начинал свою карьеру, многие футболисты завершали свою карьеру в 31-32 года. Но я точно не закончу так рано. Я до сих пор тренируюсь каждый день и получаю удовольствие от футбола.

    Я никогда не был скоростным игроком, поэтому мне нечего терять. Я общался с нашим тренером Марком Хьюзом, который ушел из футбола в 40 лет. Он сказал, что и я могу играть до такого возраста», – отметил Крауч.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.12.2016 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +997

      egrrr 24 декабря 2016, 10:57

      я думал ему уже 45

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