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    Уилшир: «Если обыграем «Челси» и поможем «Арсеналу, все будут счастливы»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, выступающий за «Борнмут» на правах аренды, поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Челси» в рамках 18 тура английской Премьер-лиги.

    «Они выглядят сильно. Всегда трудно играть на «Стэмфорд Бридж». У них хорошая команда, которая не проигрывала уже 11 игр подряд. Но если мы их обыграем и поможем «Арсеналу», все буду счастливы», — сказал футболист.

    Аренда Уилшира в «Борнмут» была оформлена в последний день трансферного окна. За два с половиной месяца в команде Эдди Хоуа англичанин провел на поле больше времени, чем за три последних сезона в футболке «канониров».

    Источник: Daily Mail

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    24.12.2016 01:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 декабря 2016, 13:00

      Будем за Борнмут болеть!!!))

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 24 декабря 2016, 12:59

      Все обрадуются кроме фанов Челси...))

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 24 декабря 2016, 07:49

      Пацан сказал, пацан сделал, вперёд Борнмут

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 декабря 2016, 07:35

      Давай, Джек. С тебя победный гол!!))

      0
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      Рейтинг: +997

      egrrr 24 декабря 2016, 06:59

      Покажи класс!

      0
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 24 декабря 2016, 06:35

      Счастливчик:-)!!!Скоро к казахам передешь с одноклубнику Шершавину!

      -1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 24 декабря 2016, 04:46

      этот тип 23лям стоит.. 13 игр 0 результативных действий.

      1
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