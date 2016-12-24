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    Руни будет получать 700 тысяч в неделю, если примет предложение клуба из Китая

    Два клуба китайской Суперлиги готовят рекордное предложение по трансферу футболиста «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Клубы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань» рассчитывают привлечь внимание англичанина зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю. В случае заключения сделки Руни станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

    Напомним, в пятницу «Шанхай СИПГ» объявил о подписании контракта с полузащитником «Челси» Оскаром. Стоимость сделки составила 70,5 миллиона евро. По условиям рекордного для китайского футбола соглашения, недельное жалование футболиста будет равняться 400 тысячам фунтов.

    Источник: Mirror.co.uk

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    24.12.2016 01:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +62

      NoN141 20 января 2017, 12:37

      и в FIFA 2017-2018 его не тогда не будет.
      Ты готов этим пожертвовать, Руни?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 25 декабря 2016, 17:28

      китайцы ничего не делают просто так

      1
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      Рейтинг: -242

      kauk 24 декабря 2016, 18:10

      китайцы сошли с ума

      1
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 24 декабря 2016, 11:37

      Финансовый фэйр-плэй?Не,не слышал.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 декабря 2016, 10:27

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 24 декабря 2016, 08:36

      Китай рулит

      1
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      Рейтинг: +15

      wopelw 24 декабря 2016, 07:55

      тока зачем им Руни,что получше не могут найти чтоль?

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 декабря 2016, 06:57

      Не маловато ли?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 декабря 2016, 03:47

      ..бануться что творится))

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 декабря 2016, 02:32

      ппц вот это зарплаты!мне одного недельного оклада хватит)

      -1
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