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    «Кристал Пэлас» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера

    «Кристал Пэлас» подписал контракт с экс-тренером сборной Англии Сэмом Эллардайсом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

    Таким образом, 62-летний специалист установил рекорд по количество клубов английской Премьер-лиги в карьере среди тренеров: «Пэлас» стал шестым после «Сандерленда», «Вест Хэма», «Блэкберна», «Ньюкасла» и «Болтона». Дебют Эллардайса в новой должности состоится 26 декабря во встрече 18 тура АПЛ против «Уотфорда».

    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    24.12.2016 00:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 декабря 2016, 06:08

      ОООО, возвращение дяди Сэма!!! Классный мужик, ну теперь задай всем жару!!!

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      Рейтинг: +26

      overlom 24 декабря 2016, 02:43

      Зря...

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      Рейтинг: +663

      88serega88 24 декабря 2016, 01:01

      Пардью лучше))))))))) чем эта жирная жопа

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 00:57

      Пардью тоже неплохой специалист но надо было что то менять понимаю руководство Кристала

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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 00:55

      Теперь Кристал Пэлас в надежных руках они не вылетят по статистике команды который он возглавлял не вылетали,даже придя походу сезона.

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