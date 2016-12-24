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    Лунев: «Сатурн» до сих пор не отдал зарплату»

    Новый голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулся в бытность игроком «Сатурна» и «Уфы».

    – Мне в «Сатурне» полгода не платили зарплату, приходилось брать кредиты. Общий долг перед банками был около миллиона рублей. Сначала присылали смски, потом звонил робот – с 7 утра начинались звонки. Потом звонили уже живые люди, говорили: «Мы на тебя в суд подадим». Я говорю: «Подавайте. У меня нет денег, отдать нечем. Жду зарплаты, которую не платят». Они настаивают: «А вы займите!» А у кого мне занять?

    – Не думали пойти поработать куда-то на сторону, раз такая ситуация?

    – Нам каждую неделю обещали, что все будет в понедельник, но это тянулось бесконечно. До сих пор ничего не отдали. Первое время в «Уфе» как раз отдавал кредиты. На жизнь нам с девушкой оставалось десять тысяч рублей в месяц, остальное отдавали в банки. Спасали только премиальные, потому что третьему вратарю за победы тоже что-то полагалось. Чтобы хоть куда-то выйти, в кино сходить. Мы не голодали, родители помогали, но жилось тогда тяжело. Через год поженились, а кредиты, кстати, до сих пор не все закрыл. До Нового года надеюсь все закрыть.

    Вратарские перчатки мне Давай Юрченко отдавал: у него контракт был, ему постоянно новые подгоняли. Если ему не нравились, он спрашивал: «Че, нужны?» Я говорил, что давай, конечно. Я недавно вообще играл в бутсах Безденежных. У него тоже контракт, а у нас один размер. Удобно, отдавал уже разношенные, разбивать не надо. А в «Зените»-то теперь придется новые разбивать.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.12.2016 00:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 24 декабря 2016, 13:56

      в Зените на лавке в десять раз больше заработаешь

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 24 декабря 2016, 13:09

      ну теперь заживет)))

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 декабря 2016, 11:52

      ахах "Давай Юрченко"!!!

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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 декабря 2016, 06:13

      в Зените заработаешь

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 декабря 2016, 04:10

      Ну и что плакаться на весь мир , у нас почти пол страны в такой же ситуации,ДЕНЕГ НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ-великий управленец сказал , и его примеру следуют более меньшие управленцы. Подавай в суд , или куда там ещё.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 декабря 2016, 01:46

      Через полгода он будет смеяться над людьми оказавшимися в такой ситуации. Нытик, нихрена с него не выйдет, будет сидеть на лавочке лузать семечки, получать баснословные бабки и наслаждаться прелестями новый жизни.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 декабря 2016, 01:22

      Поплакался? Вообще уважение потерял! Миллион кредита мне банк не даст при моей зарплате и пенсии. Как ты умудрился его взять? И то, что ты "кидал" банк, отговариваясь, что тебе не платят зарплату, тебя как человека это не красит! Дурачёк одним словом!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Serjoga 24 декабря 2016, 14:18

      Дают, еще как дают, если ты хотя бы 40 ка имеешь доход.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 00:44

      Давай Юрченко))

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 декабря 2016, 00:39

      Эмм.... так процентов 80 населения страны живёт, добро пожаловать в реалии, точнее отчалить из низ в газовый рай)) Тащи мячи-неберучки, и будет тебе счастье, длиннорукий кипер.

      2
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