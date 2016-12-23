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    Генеральный директор «Уфы»: «Лунев станет игроком сборной России»

    Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал переход вратаря уфимцев Андрея Лунева в петербургский «Зенит».

    «Политика клуба такова, что мы спокойно расстаемся и приобретаем, мы считаем это не критическими моментами. Было желание у «Зенита» и у «Краснодара» по Луневу. Выбор игрока пал на «Зенит». Поэтому мы только благодарим Андрея за то, что он помогал нашему клубу, прогрессировал, желаем ему всего самого хорошего. Мне кажется, в дальнейшем это игрок сборной России», — сказал Газизов.

    Напомним, сумма перехода 25-летнего голкипера оценивается в 3,5 миллиона евро.

    Источник: Р-Спорт

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    23.12.2016 23:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 07:41

      Может и станет, только после смерти Акинфеева

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 декабря 2016, 04:14

      Ген директор подтвердил , что клубы уровня УФА,являются донорами для ЭЛИТЫ , и спортивные интересы для них стоят на последнем месте , главное заработать на спекуляции футболистами

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 декабря 2016, 02:11

      Какие щедрые авансы!!! Ничего не скажешь. )

      -1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 декабря 2016, 01:33

      Надо заслужить место в сборной! Выступать за Зенит - это ещё не проходной билет. То, что Газизов продаёт игроков, так это тенденция всего нашего футбола - собственное благосостояние)) проблемы клубов мало кому интересны, да и проблемы российского футбола в целом.

      0
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      Рейтинг: -2

      Steem 24 декабря 2016, 00:48

      Генеральное ЧМО этот газизов

      0
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      Рейтинг: -2

      Steem 24 декабря 2016, 00:44

      Достал уже этот газизов, всю команду распродал

      -1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Steem 24 декабря 2016, 03:29

      Всю команду? Ты что куришь? Ушли только два игрока на данный момент.

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 декабря 2016, 00:32

      Шамиль Газизов: "$$$$ $$ $$$$"

      0
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