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    Биатлонист Тихонов: «Если Мутко исключат из ФИФА — зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов негативно высказался о Виталии Мутко в должности министра спорта России.

    «10 лет назад Жак Рогге просил президента обратить внимание на допинг российских спортсменов. На что Мутко отреагировал наплевательски, заявив, что комитет «зашевелился» из-за наших успехов. Кто мог предположить, что найдется такой руководитель, чтобы так испохабить отношения с МОК? Никакого контроля, никакого разбирательства не было. Я счастлив, что спортсмены не дисквалифицированы. После правления Прохорова мы наконец вытаскиваем биатлон. Ведь у нас столько лет не было побед. Выросли молодые, интересные, команда начала показывать успехи, появился блеск в глазах у наших любителей биатлона. И на тебе! Мы лишены теперь. Почему не были застрахованы спортивные мероприятия? Вот в ФИФА страхуется. Сейчас стоит вопрос об исключении из ФИФА Мутко. Я зааплодирую, пойду на Красную площадь с бутылкой шампанского», — цитирует Тихонова НСН.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 22:31
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 декабря 2016, 11:23

      Развалил спорт в стране этот Мудко.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      sined1951 24 декабря 2016, 20:43

      Давно пора выгнать этого деятеля отовсюду.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 декабря 2016, 09:09

      Вся страна будет праздновать это событие и даже С. Прядкин с И. Ефремовым
      за углом ГУМа, чтобы их не увидел Мудко, выпьют бутылку шампанского за
      его увольнение, и хорошо бы со всех постов.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > vladimir-7 24 декабря 2016, 11:01

      Пишу правду о том что будет в случае если мутко признают причастным к допингу и исключат всю Россию,а всем это бурно не нравится.Правда глаза ест?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 24 декабря 2016, 07:56

      Да я с Вами его выпью если этого баклана исключат.

      0
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 24 декабря 2016, 07:32

      Мутко конечно не ангел, но и Тихонов только языком лязгает! Пусть в биатлоне наведут порядок!

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 декабря 2016, 07:30

      Это очень тяжело - такие не тонут

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 24 декабря 2016, 05:44

      исключат? я не удивлюсь, если он вместо этого возглавит ФИФА....

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 декабря 2016, 03:35

      А ему по барабану все эти исключения и санкции. Он как сидел на 3-х креслах ,так и останется там.Личное благосостояние превыше гос. интересов-такова реалия современной российской правящей верхушки

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 24 декабря 2016, 02:24

      Согласен,я бы тоже отпраздновал,еслиб его с позором выгнали из рфс,и с должности в правительстве.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 24 декабря 2016, 02:04

      А сам Алексадр Тихонов чист, аки голубь небесный.

      -1
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