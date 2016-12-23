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    Суперкубок Италии. «Милан» переиграл «Ювентус» в серии пенальти

    «Милан» добился победы в матче за Суперкубок Италии, состоявшемся в Дохе на стадионе «Яссим Бин Хамад». Голы в основное время встречи пришлись на первую ее половину: после точного удара Джорджо Кьеллини на 18 минуте поединка спустя 20 минут голом ответил Джакомо Бонавентура. Спустя полтора часа без забитых мячей игра перешла в серию пенальти, по итогам которой трофей завоевал миланский клуб. Джанлуиджи Буффон, проводивший 600-й за «Ювентус», отразил первый удар Джанлуки Лападулы. После удара Марио Манджукича мяч попал в перекладину. 17-летний Джанлуиджи Доннарумма парировал пенальти в исполнении Пауло Дибалы, после чего решающий одиннадцатиметровый реализовал Марио Пашалич.

    Суперкубок Италии

    Ювентус — Милан 1:1 (1:1; 0:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 — Кьеллини, 18; 1:1 — Бонавентура, 38.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2016 22:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 24 декабря 2016, 07:36

      Еееееееее

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 24 декабря 2016, 03:41

      Милан с трофеем / ни с победой, а с выигрышем в лотерейке/.Хотя лучше раз стать чемпионом , чем 10 раз обладателем суперкубка

      0
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      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 24 декабря 2016, 01:08

      Браво заслужили для Милана этот трофей впервые с 2011 года

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 24 декабря 2016, 00:16

      ...жаль,что не в основное время–ставка хорошая "сорвалась"...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 24 декабря 2016, 00:15

      поздравляю

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 декабря 2016, 00:10

      ну наконец-то Россонери выиграли впервые что-то за 5 лет.жаль только Буффона испортили ему 600 матч за Юве

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 23 декабря 2016, 23:55

      Маленькая победа, молодцы

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 23 декабря 2016, 23:04

      Браво Милан

      1
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      Рейтинг: +17

      Mainstream One 23 декабря 2016, 22:42

      Очень понравилась игра Сусо сегодня, монстр правого фланга!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Mainstream One 23 декабря 2016, 23:01

      Сусо вообще на себе Милан тащит.

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