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    Лунев: «Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться»

    Новичок «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал свой трансфер в петербургский клуб из «Уфы».

    «Я искренне благодарен футбольному клубу «Уфа», всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня. Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в «Зенит», этим надо воспользоваться. Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в свое время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда», — сказал футболист.

    Сумма перехода 25-летнего футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Уфа»

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    23.12.2016 20:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 декабря 2016, 12:07

      Удачи тебе, Андрей!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11488

      alp 23 декабря 2016, 23:49

      каждый спартаковец держит в голове заголовок этой статьи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 декабря 2016, 22:28

      Ну попробуй! ребров тоже до 25 лет сидел третим вратарём Сатурна а потом пару лет в Шиннике и вот в Спартаке основной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 23 декабря 2016, 22:25

      Полировать тебе скамейку в Зените...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 23 декабря 2016, 22:12

      удачи тебе!расти до сборной!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 декабря 2016, 20:48

      .. чтобы посидеть на банке

      -1
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